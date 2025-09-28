華南理工大學校內車禍　釀1死1傷　傳18歲新生生日當天不幸遇難

據內媒《極目新聞》報道，廣州華南理工大學廣州大學城校區日前發生嚴重車禍，一輛轎車在校內撞倒學生，造成一死多傷。據目擊者稱，事發於9月27日晚間，地點位於校內D4教師公寓附近的一條道路，隨後引發校內學生廣泛關注，警方已介入調查。



據廣州番禺公安28日晚最新通報顯示，事發於2025年9月27日21時40分，事故發生在小谷圍街道中環東路附近某生活小區內部道路，一輛小車撞到2名行人。

警方到場處置控制肇事司機金某，協助120急救醫務人員搶救傷員（其中1人經搶救無效死亡，另1人經送醫治療已出院）。目前，司機金某排除酒駕、毒駕嫌疑，案件正在進一步調查中。不過警方暫未透露肇事者及死傷者身份。

據知情學生此前在網上發帖透露，事故發生於當晚約21時36分，地點位於D4教師宿舍與C3學生宿舍之間路段。其中一名被撞者是電力學院2025級電氣類專業本科新生陸某，當場死亡；據稱，遇難學生剛報到20天，事發當日正值其18歲生日。曾有傳被撞傷者為藝術學院2023級舞蹈學專業本科生盧某以及肇事嫌疑人母親受傷，已送院救治。

多名網民發帖稱，肇事司機為該校一名教師。根據流出的校內消息，肇事嫌疑人金某，為藝術學院教師，且當時駕車時時速達到80碼，事發後已被警方控制。

有目擊者表示，當時聽到「嘭」的一聲巨響，以為是車輛撞擊其他物體，走近才發現是撞人，現場有不少學生圍觀，情緒十分緊張。由於光線昏暗，現場一度混亂，有學生立即報警，隨後學校工作人員及民警到場處理。

事發後，《極目新聞》曾多次致電華南理工大學相關部門，電話均未能接通。華南理工學生則在社交平台發文要求學校給出回應，並質疑，為何校內不禁止機動車行駛。