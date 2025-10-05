基孔肯雅熱｜廣東省新增3181宗個案　江門爆發疫情啟動Ⅲ級響應

10月5日，廣東省疾控局通報，9月28日至10月4日，全省新增報告3181宗基孔肯雅熱本地個案，未報告重症和死亡個案。



據通報，個案分布在江門2480宗，佛山157宗，廣州138宗，肇慶101宗，深圳81宗，汕頭51宗，東莞28宗，湛江22宗，珠海21宗，中山18宗，潮州17宗，清遠12宗，陽江10宗，茂名8宗，韶關、梅州和揭陽各7宗，雲浮6宗，惠州4宗，汕尾和河源各3宗。本周起無症狀感染者納入統計報告。

7月25日，工作人員在佛山市順德區莊頭村噴藥消殺蚊蟲。（新華社）

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，近期江門市發生基孔肯雅熱暴發疫情，當地已啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，全力以赴開展防控工作。目前疫情快速上升勢頭已得到初步遏制，但仍在較高水平波動。

康敏提醒，節假日出行要注意個人防護，盡量避免前往疫情高發地區。在戶外活動穿著淺色長袖長褲，裸露皮膚塗抹「驅蚊水」，防止被叮咬。如出現發熱、關節疼痛、皮疹等可疑症狀，請及時前往醫療機構就診，未明確診斷時暫不出行。