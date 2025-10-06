網傳SUV山西高速公路失控撞欄翻側 有人被拋車外 事發畫面曝光
撰文：林芷瑩
出版：更新：
網傳山西有車輛在高速公路行駛期間翻側，車內有人被甩出。山西交警提醒，天雨路滑，司機在高速公路上要減速慢行。
《華商報大風新聞》報道，有網民分享影片稱，自己駕車走高速公路時，行車記錄儀記錄了路上一段車禍的驚險畫面。事發地定位在G55二廣（二連浩特—廣州）山西晉中段。
行車記錄儀畫面顯示，高速路面上有雨水，10月4日下午1時48分，在其車輛前方行駛的一輛白色SUV，疑突然打滑失控，先是往內側撞上路中央的隔離帶，隨即又撞向外側路邊的護欄，車輛在翻轉過程中，一名女子疑未有戴好安全帶，從車內被甩出。
10月6日，山西晉中122報警平台的民警表示，高速上的事故由高速交警處理。晉中高速交警值班民警表示，G55二廣高速晉中段的範圍很大，涉及好幾個大隊，因為影片發布者並非事故當事人，事故內容不便透露。
有交警稱，有實時的大屏幕供交警觀察公路及車輛情況，但並非全程覆蓋，「如果需要過路司機配合，肯定就聯繫司機了」，並提醒各位司機要注意行車安全，高速路上雨天要減速慢行。
