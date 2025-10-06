平均海拔逾4000米高 大批行山人士被困青海老虎溝 1死137人獲救
撰文：朱加樟
大量內地民眾在國慶長假出外旅遊，多名行山愛好者組團從甘肅張掖市肅南縣徒步進入青海海北州門源縣老虎溝區域後受困。公安、應急等多部門展開救援。
截至6日（周一）早上，137名受困人員已安全轉移，生命體徵穩定；1名行山人士因失溫和高原反應不幸遇難。
央視報道，門源縣老虎溝地區平均海拔超過4000米，地形複雜，天氣多變，加之連續降雪，搜救難度較大。
據已轉運人員反映，10月2日至10月4日，還有其他行山人士進入該區域，截至目前，海北州已累計投入搜尋力量300餘人、兩架次中型無人機從肅南邊界和門源邊界向冷龍嶺區域開展地毯式搜尋。
《法治日報》報道指，該活動為行山愛好者私下組織。
10月5日，門源縣政府發布通告稱，嚴禁任何組織和個人在門源縣祁連山區冷龍嶺區域開展徒步穿越活動；對擅自進入門源縣祁連山區域開展探險、穿越、徒步活動的組織和個人，造成的一切後果將被依法追究相關法律責任。
