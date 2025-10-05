十一國慶｜華山暫時關閉徒步線路　前一日突降雨遊客滯留至凌晨

內媒《極目新聞》報道，10月4日，華山景區發佈公告稱將暫時關閉華山門徒步登山線路。還有遊客反映，10月3日晚在華山景區索道排隊處滯留了幾個小時，直到凌晨才得以下山。



網民發帖截圖。（極目新聞）

華山景區。

華山景區10月4日發佈公告稱，根據最新氣象預警，華山景區今晚夜間至明天白天將有強降雨天氣過程。為確保遊客安全，決定自10月4日18時起暫時關閉華山門徒步登山線路。

網民發帖截圖。（小紅書）

景區公告。（華山景區）

據報道，還有多名遊客反映，10月3日晚在華山景區索道排隊處滯留了幾個小時，直到將近半夜12點才下山。崔女士表示，10月3日18時50分左右到達北峰索道排隊處附近，直到將近24時才坐上索道，「我們排了五個小時隊，還有人排了七個小時。」

景區職員回覆事件稱，10月3日的擁堵是受天氣影響的特殊情況，現場已安排工作人員分發零食，山上還有價格100至1000元（人民幣）的酒店可供遊客選擇入住。建議人多的時候儘量不要來。

網民評論：

「前兩年四月份夜爬去的，就那人都好多，更別說十一黃金周。」

「感覺排隊等索道比爬山還累！」

「明知人擠人依然得去，因為牛馬除了兩個小長假能出趟遠門旅遊以外，幾乎別無選擇……」

「6年前暑假去的，人山人海，排隊上索道用了倆三個小時，擠得我以後都不敢去了。」

