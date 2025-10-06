西藏珠峰遇最強暴雪　千人受困帳篷被壓塌　近600登山者獲救撤離

西藏日喀則市定日縣境內的珠穆朗瑪峰東坡營地，於十一國慶假期期間遭遇近年最強暴風雪，導致大批徒步登山遊客被困，估計有近千人受困山區。當地政府連夜組織救援，出動數百人及鏟車上山清雪，截至10月5日，已有350名遊客安全撤離，其餘200多人亦已全部取得聯繫，正由救援人員引導下山。



據此前報道，10月4日，珠穆朗瑪峰東坡出現近年國慶期間最強暴風雪，能見度驟降至不足1米，烏拉山口等關鍵路段被暴雪完全覆蓋。多名被困遊客在社交平台發文求助，表示營地帳篷被厚重積雪全數包裹甚至壓塌，部份區域因雪量過大，帳篷幾乎遭掩埋，情況危急。有網民稱，暴雪致近1000人被困無法下山，有人出現失溫症狀。

「聽山上朋友反饋，當晚山上暴雪，許多人的帳篷都被壓塌了，營地積雪達一米多深，下山通道全部被封。」一名在暴雪封路前搶先下山的孫先生向媒體表示，他於9月28日到達營地，4日及時撤離，其後得知山上朋友因大雪被困。

此外，還有多個徒步登山隊滯留在曉烏錯、湯湘、熱嘎等營地。由於積雪過深，連負責馱運物資的牦牛也無法行動，增加救援難度。

事發後，西藏定日縣委、縣政府連夜組織相關力量深入嘎瑪溝區域開展聯絡與接應工作。據定日縣融媒體中心消息，當局已派出第一批服務保障隊伍與遊客會合，開展接應服務。西藏珠峰景區工作人員證實，當地村民和救援人員數百人已在山上鏟雪，鏟車亦已將部份通道疏通。自4日晚至5日凌晨，已有部份人員被救下山，救援工作持續進行中。

為確保遊客安全，珠峰景區已於10月4日17時50分起緊急關閉並停售門票。定日縣文化和旅游局指出，景區內路段出現積雪結冰，能見度低，不具備車輛通行條件，恢復開放時間將另行通知。