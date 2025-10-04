迎新晚會美女老師唱出「超狂高音」震撼全網　獲學生封翻版鄧紫棋

廣東省「廣州城建職業學院」一名教授音樂表演的女老師，日前在迎新晚會演唱歌曲，極具穿透力的高音瞬間嗨翻全場，影片在網路爆紅。



《羊城晚報》報道，該校大一新生陳姓同學表示，演出時間為上月21日，學校在軍訓結束後舉辦迎新晚會，段江旻老師的表演成為全場亮點。

陳同學說：

我和同學聽到老師的高音後都覺得震撼，被她的魅力深深折服。

廣州城建職業學院迎新晚會上，段江旻老師的表演成為全場亮點。（熱點新聞）

曾奪《中國好聲音》廣西區亞軍短暫進入歌壇 點圖放大了解更多：

報道指出，當時段江旻演唱《煙火裡的塵埃》，她在歌曲結尾飆出爆發力高音，全場嗨翻，段江旻說，對於大家喜愛她感到很感激：

有網友說我是『被老師身份耽誤的歌手』，但我並不認同『被耽誤』這個說法。如果不是學校提供這麼好的平台讓我展現自我，大家也不會注意到我。

報道表示，段江旻是專攻鋼琴演奏的碩士，畢業後在廣州城建職業學院任教，至今已6年。她曾在迎新活動演唱歌手鄧紫棋的《光年之外》，被學生暱稱為「城建鄧紫棋」。

值得注意的是，她曾獲得2018年《中國好聲音》廣西賽區亞軍，曾短暫進入歌壇，但因熱愛教育，最終仍選擇完成學業擔任教師。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】