賴清德：特朗普若讓習近平放棄武力攻台　必得諾貝爾和平獎

賴清德近日接受美國廣播節目專訪時表示，美國總統特朗普（Donald Trump）曾公開談到，習近平在特朗普任內不會出兵攻打台灣。他強調，若特朗普能讓習近平「永遠放棄對台發動武力攻擊」，那麼特朗普「必然是諾貝爾和平獎得主」。



根據台灣總統府10月7日發布的新聞稿，賴清德日前接受美國廣播節目《The Clay Travis and Buck Sexton Show》主持人Buck Sexton專訪，針對兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿夥伴關係及台灣社會福利政策等議題，回答相關提問。該專訪內容於7日凌晨播出。

賴清德接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪。（台灣總統府）

在被問及如何向美國聽眾形容目前兩岸局勢時，賴清德指出，他非常期待全球關心台灣與中國關係的朋友能清楚了解幾件事情。首先，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台灣不是中國的一部分，中國沒有權力侵犯台灣。其次，中國在台灣海峽進行軍演、破壞區域和平穩定，「打破台海現狀的是中國，不是台灣」，而台灣人民保護主權、追求民主自由人權的生活，不應被解讀為對中國的挑釁。

賴清德強調，即便台灣面臨中國日益增強的威脅，仍未放棄兩岸和平共榮的目標，因為和平無價、戰爭沒有贏家，台海和平穩定是全球安全與繁榮的必要條件。賴清德重申，台灣對和平有理想、沒有幻想，和平必須要靠實力才能得到。

他進一步說明上任後推動的「和平四大支柱行動方案」：第一是強化國防力量。明（2026）年的國防預算依北約標準可達GDP的3.32%，預計2030年前提升至GDP的5%。台灣一方面向美國及國際社會採購軍備，另一方面推動國防自主，與國際合作研製武器，從研發到生產全程合作，以促進本土國防產業發展。未來將重點發展無人機、水下無人潛艇及軍用機器人。

第二是強化經濟韌性。賴清德指出，台灣在2010年對外投資中有83.8%投入中國，但去年僅剩7%，目前美國已成為台灣最重要的投資對象。「台灣不把雞蛋放在同一個籃子」，而是立足本地、布局全球、行銷全世界，讓經濟更具韌性與安全。

第三，台灣與美國及民主陣營「肩並肩站在一起」，共同展現威懾力，「用備戰達到避戰的目標」。第四，只要「對等、尊嚴」，台灣願意與中國進行談判，透過交流合作實現和平共榮。

賴清德最後提到，他曾看到特朗普公開表示，習近平曾打電話給他，在特朗普任內不會攻打台灣。他說，希望能繼續得到特朗普的支持，「如果特朗普能讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，特朗普必然是諾貝爾和平獎的得主」。