廣西80後夫妻挪用200萬扶貧金買豪車　償還私債最終被刑拘

廣西河池市環江毛南族自治縣一對80後夫妻梁某、符某，涉嫌挪用三個村委會共計200萬元（人民幣，下同）的扶貧專項資金，揮霍於償還個人債務及購買豪華汽車。當地公安機關已依法對二人刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



綜合《觀察者網》、《法治日報》等內媒10月3日報道介紹，環江毛南族自治縣曾是國家扶貧開發工作重點縣，2020年實現脫貧後，該縣持續將涉農產業發展和壯大村集體經濟作為鞏固脫貧成果的核心舉措。龍岩鄉達科村、達洞村和黃種村位於縣內農業主產區，生豬養殖成為集體決策的重點投資方向。2020年5月，自治縣黨委、縣政府將中央扶貧專項資金撥付予上述三村，其中達科村100萬元，達洞村和黃種村各50萬元。

由於三村地廣人稀，缺乏合適產業，當時梁某、符某夫婦在當地成立的養殖合作社已有一定規模，經多方協商，三村決定將資金投入梁某合作社參與經營，並簽訂合同，約定每年按本金6%分紅，三年後連本帶息償還。

起初，梁某夫婦確有將資金用於廠房建設、購買飼料與豬仔等，但合作社很快暴露出規劃不足、資金缺乏監管、個人債務與合作社資產混用等問題。其後二人不但未能妥善經營，反而斥資近40萬元購買豪車，又將70餘萬元用於償還個人借款，導致資金缺口逐漸擴大。

雖然第一年依約分紅，但隨著經營惡化，200萬元資金很快被揮霍殆盡。面對投資方多次交涉，梁某最終以「沒有錢」為由拒不履約。

環江毛南族自治縣副縣長、公安局黨委書記、局長張昌信強調「扶貧資金與村集體資金是鄉村振興的『生命線』，容不得半點侵佔和挪用。要集中優勢警力，嚴厲打擊涉農違法犯罪問題，特別是涉及扶貧項目的資金問題，要堅決予以嚴厲打擊，決不手軟」。

公安機關在立案後成立專案組，從案件性質、作案手段及社會影響等角度深入剖析，並以資金流向為突破口收集證據。最終鎖定梁某夫婦涉嫌挪用特定款物罪。二人到案後亦承認吸納三村200萬元資金用於養豬養牛，但因經營不善而無力歸還的事實。

目前，環江縣公安局經偵大隊已完成前期證據固定，依法對梁某、符某夫婦刑事拘留，案件仍在進一步偵辦。