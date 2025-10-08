德國學者：中國不怕特朗普　給世界上了一堂獨立課

由中國人民大學主辦、重陽金融研究院與全球領導力學院共同承辦的「明德戰略對話（2025）」將於10月13日至17日舉行。會議前夕，中國人民大學重陽金融研究院院長王文與德國資深媒體人、歷史學家、克魯斯曼傳播與諮詢公司創辦人烏維．克魯斯曼（Uwe Klußmann）進行對話，就中歐關係、特朗普政策、歐美戰略與未來世界格局等議題深入交流。



烏維．克魯斯曼表示，很榮幸能再次訪問中國並與學界對話。他回憶曾於1996年以遊客身分訪問中國，如今中國已發生根本變化，「我期待看到一個正在崛起、在技術、社會變革、環境等領域擁有豐富經驗的國家」。他強調，中國曾與多國一樣歷經殖民壓迫，如今的成功應放在歷史脈絡下理解。

談及中歐關係，克魯斯曼指出，歐洲「長期依賴美國，這是不幸的事實」。他直言歐洲害怕特朗普，這一點與中國大不相同。中國不害怕特朗普，展現了一個真正獨立國家的榜樣，給其他國家上了一課。他認為中國透過經濟與外交多元化降低對美依賴，因此特朗普的關稅政策對中國影響遠小於對歐洲。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

他同時批評歐洲部分政治力量與智庫主張「與中國對抗」，認為這種做法不利歐洲自身。「當歐洲面臨美國關稅等挑戰時，更需要與中國建立夥伴關係，尤其是經濟與科技合作。」

對於歐洲是否會制裁中國的問題，克魯斯曼回應稱，「我們不會制裁中國，這將摧毀德國的貿易和經濟」。他指出，中國作為主權國家，有權決定自身事務，相互尊重才是強化中歐夥伴關係的建設性途徑。

他舉例稱，德國港口城市漢堡最終接受中國中遠集團（COSCO）投資，展現務實力量的勝利，但華為未能參與德國5G建設，「結果是我在郊外花園裡網絡信號很差，這不是建設性做法」。

在談到俄烏戰爭時，克魯斯曼表示，這場衝突將是一場長期戰爭，因為當戰爭被定義為善與惡的較量，就不可能有妥協。他認為世界應該重拾周恩來提出的「和平共處五項原則」，強調同理與對話的重要性。

針對美國的未來，他指出，美國社會「深度分裂」，形象正在惡化。在特朗普上台後，德國年輕人不再以美國為榜樣。儘管如此，美國仍是重要的技術與經濟強國。他預測，美國的關稅政策可能促使德國工業轉向赴美設廠，短期內「削弱德國、強化美國」。

同時，克魯斯曼提到，德國國內的右翼政黨「德國選擇黨」（AfD）崛起，可能改變外交政策。他批評當前德國政府「缺乏基於國家利益的明確戰略」，並指出歐洲無國家能主導全局，「即使法德合作，也難以形成統一立場」。

他並引用基辛格的名言，「如果我想給歐洲打電話，我該打給誰？」以此形容歐洲缺乏統一外交聲音的困境。

2025年8月19日，特朗普同時會見澤連斯基和歐洲七大領導人的場面相當具有羞辱性。在白宮東廳舉行的會見是在一個長條桌上，以一對八的排位。（白宮圖片）

展望西方未來，克魯斯曼指出，所謂「西方」並非單一體，「我們有不同的西方」。但歐洲將面臨人口老化與移民壓力，預估25年後「歐洲僅剩約4億人口、平均年齡50歲」，移民潮與右翼崛起將成為主要社會問題。

談到2050年世界格局，他認為非洲將成為影響人類未來的重要力量，「非洲的崛起將對中國構成挑戰」。他稱，中國在非洲的建設成果明顯，非洲對中國抱有高度期待。

在人工智能議題上，克魯斯曼表示，人工智能「既是機遇也是風險」，應建立國際監管機制，「就像核能一樣，既能造福人類，也可能帶來災難」。他指出，中國早在2023年就提出AI監管概念，「這是非常負責任的態度」。克魯斯曼最後強調，「我們不能天真地擁抱人工智能，而應圍繞人類福祉展開國際討論」。