十一國慶｜內地跨區域人員流動量日均3.04億人次 創歷史新高
撰文：盛昀
出版：更新：
《人民日報》報道，10月8日交通運輸部消息：10月1日至8日（中秋國慶假期），累計全社會跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，同比增長6.2%。
分方式來看，累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，同比增長2.6%；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，同比增長4.2%；累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，同比增長3.4%。
累計公路人員流動量預計（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）22.47億人次，日均超2.8億人次，同比增長6.5%。
「總體看，今年十一假期公眾出行意願較強，主要呈現四個方面特徵。」交通運輸部有關負責人介紹。
從出行規模看，今年十一旅遊流、探親流高位疊加，全社會跨區域人員流動量將超24億人次，日均超3億人次，創歷史新高；從出行方式看，鐵路、公路、水路、航空客運量均實現同比增長，各方式運輸服務保障能力持續提升。
從出行分布看，假期首日迎來出行最高峰，全社會跨區域人員流動量達3.36億人次，創歷史同期新高；從出行目的地看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈客流集中。
