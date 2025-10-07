內地國慶假期返程高峰期　高速路又現擁堵　網民：比出發時還離譜

10月7日，內地的國慶假期進入倒數第二天，不少民眾開始返程，高速路上又開始擁堵，網民自我調侃稱：「一群大聰明又在高速相遇了。」



回深路上開始塞車。（截圖）

有網民發帖指，10月7號從廣西回深圳400多km要15個小時，評論區不少民眾附和，指甚至比出發時還離譜。

有網民發帖指，10月7號從廣西回深圳400多km要15個小時。（截圖）

有廣東網民分享指今日回深圳時遇到了堵車：「堵到高速入口了快，剛上高速就開始堵」「早上5點粵西出發深圳，快10個小時終於到深中通道了，前面堵了好幾段快一個小時的，深中通道堵一個小時都感覺時長還行。」「從深圳來汕尾的時候用了4～5個小時，回深圳用了8～9個小時」。

廣東高速路塞車。（小紅書）

還有湖南高速上的網民發帖指，「自己連續嘗試進入5個服務區均未成功，就連應急車道上也停滿了車輛。」

不少服務區職員也證實存在擁堵。10月7日，武深高速桂東服務區（深圳方向）職員回應稱，當前確實存在擁堵情況，服務區內所有區域已停滿車輛，進入和駛出的速度都非常緩慢，好在車輛充電無需取號。他建議，若條件允許，車主最好避開該服務區，繼續向前行駛。

武深高速炎陵服務區（武漢方向）職員表示，當前所有停車位已飽和，排隊等待充電的車輛還有五六輛，充電需要排隊1個半小時左右。