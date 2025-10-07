180斤漢自信入「一線天」　惟卡石縫進退兩難　景區：非必經路段

福建寧德太姥山發生驚人一幕，一名遊客因體型不合適，不慎卡在狹窄的山壁石縫中、進退兩難，引起身後大量遊客排長隊觀望。有網民將這一幕記錄下後發布影片還配文調侃，「180斤的大哥卡住了，來的時候好好的，回不去了。」



一名遊客因體型不合適，不慎卡在狹窄的山壁石縫中、進退兩難。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，上述網民發布影片後，在評論區補充說明稱，「這位被卡的大哥最終已順利脫困」，還提到「保安大哥一開始就說大哥可能進不去，但大哥自己說可以。」

對此，太姥山景區工作人員表示，事件發生在太姥山一線天山洞，類似遊客在狹窄路段遇到困難的情況，近期確實出現過，一般情況下，被卡遊客稍作調整後就能自行脫困。

工作人員進一步介紹，景區內確實存在幾處空間較為狹窄的通行路段，從設計和實際情況來看，大部分遊客都能正常通過。不過，部分遊客可能因心理緊張產生顧慮，走到中途會越發擔心，此時若實在無法繼續前行，其實可以選擇退回。

太姥山一線天。（極目新聞）

工作人員還表示，身形較胖的遊客遊玩時，並非必須經過這些狹窄區域，這些路段更多是為有探險意願或出於獵奇心理的遊客設置的。

而被問及景區是否有明確的體重限制時，工作人員解釋道，「有的人雖然體重相同，但身體形態和脂肪分布不一樣，所以沒辦法用統一的體重標準來界定。」