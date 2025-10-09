商務部、海關總署：對超硬材料相關物項實施出口管制

10月9日，商務部、海關總署公布對超硬材料相關物項實施出口管制，提出對平均粒徑小於等於50μm的人造金剛石微粉、平均粒徑大於50μm且小於等於500μm的人造金剛石單晶等產品進行出口管制。

本公告自2025年11月8日起正式實施。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。



根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，決定對下列物項實施出口管制：

一、2C902.a.平均粒徑小於等於50 μm的人造金剛石微粉（參考稅則號列：71051020）

二、2C902.b.平均粒徑大於50 μm且小於等於500 μm的人造金剛石單晶（參考稅則號列：71051020）

說明：2C902.b項不管制用於裝飾、首飾的培育鑽石。

三、2C902.c.具有以下所有特性的人造金剛石線鋸：

1. 線徑小於等於45 μm；

2. 所含金剛石平均粒徑小於等於8 μm；

3. 破斷拉力小於等於16 N。

四、2C902.d.具有以下所有特性的人造金剛石砂輪（參考稅則號列：68042110）：

1. 金剛石齒硬度小於等於30 HRB；

2. 所含金剛石平均粒徑小於等於5 μm；

3. 最高工作速度大於等於40 m/s。

五、2B005.b.直流電弧等離子體噴射化學氣相沈積（DCPCVD）設備（參考稅則號列：84798999）

六、2E902 直流電弧等離子體噴射化學氣相沉積（DCPCVD）工藝技術

中國商務部。（VCG）

出口經營者出口上述物項應當依照《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》的相關規定向國務院商務主管部門申請許可。

出口經營者應當對報關商品的真實性負責，加強出口物項識別，屬於管制物項的，必須在報關單備註欄中註明「屬於兩用物項」並列明兩用物項出口管制編碼；不屬於管制物項但參數、指標、性能等接近的，必須在報關單備註欄中註明「不屬於管制物項」並填寫具體參數、指標。對上述填報信息完整、準確、真實性存疑的，海關將依法質疑，質疑期間出口貨物不予放行。

本公告自2025年11月8日起正式實施。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。