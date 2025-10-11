江西20歲男與女友口角　飆車撞斃無辜一家三口　家屬冀立即死刑

去年10月，江西景德鎮20歲男子廖某某駕車時與女友口角，憤怒狂踩油門、飆至時速129公里後，失控撞向斑馬線行人，導致一家三口無辜喪命，當中更包括一名未滿1歲的嬰兒。今年4月，案件一審後一直未有進展，死者家屬日前表示，強烈要求立即執行死刑。



一家三口被撞身亡。（大河報）

胡女士強烈要求立即執行死刑。（北京時間）

事發畫面。（影片截圖）

據《紅星新聞》報道，死者家屬胡女士稱，自案發後，自己的狀態相當不好，周四（10月9日）更是其逝去孫子的2歲生日，其內心悲痛不已，「我們強烈要求法院依法從嚴從重從快判處廖某某死刑，立即執行。除了還我一家三口一份安息外，我也希望通過我們的案子警示所有人，防止不法分子用交通工具模仿廖某某的惡劣行為，導致悲劇頻繁發生。」

不過，胡女士表示，自4月15日，景德鎮市中級人民法院一審公開開庭審理了被告廖某某以危險方法危害公共安全一案後，案件一直沒有進展。此前，法院曾口頭通知，經批准案件第二次延期三個月，審限時間為10月20日。

事發於去年10月2日，當地警方通報稱，當日晚6時42分，廖某某駕駛私家車行駛至昌江大道萊頓風情小區門口路段時，撞倒正在過馬路的三名行人，造成胡某某當場死亡、王某某經現場搶救無效死亡、胡某受傷經送醫搶救無效後死亡。經勘察、檢驗鑑定，廖某某排除酒駕毒駕嫌疑，負事故全部責任。同年10月3日，廖某某因涉嫌交通肇事罪被依法刑事拘留。

事發畫面。（影片截圖）

4月15日，案件一審公開開庭審理。（央視新聞）

警方通報。（景德鎮警方）

惟案發後，廖某某並未有即時報警，而是下車玩電話、抽煙，路人介紹，「他先看了看車，然後去副駕把女朋友扶下來。沒有打電話救助，還站在車旁淡定地抽煙。周圍群眾看不過去，幫忙打電話報警。」其眼見嬰兒身首異處更冷血調侃「小孩頭還挺硬」。

廖某某的父親態度更為囂張，不僅將車禍稱為「天災」，更表示，「人已經沒了，再加上幾條人命也就那麽回事。」

及至今年4月15日，案件一審公開開庭審理，法院認定廖某某嚴重危害公共安全，導致三人死亡，應當以危險方法危害公共安全罪追究其刑事責任。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。