西安發現｢嶺南詩祖｣張九齡夫人墓　專家：葬回娘家祖墳較罕見

10月11日，陝西省考古研究院發佈系列考古成果，其中，該院於2022年發掘的董氏家族墓地中發現一座特殊墓葬，根據出土墓誌所載其丈夫官職、姓氏等內容，並綜合史料文獻相關信息，確定墓主董韶容，應為唐玄宗開元年間名相、嶺南詩祖張九齡之妻。



張九齡曾留下著名詩句「海上生明月，天涯共此時」。夫人董氏死後並未葬入夫家祖地，而是葬回娘家祖墳，較為罕見。董韶容墓出土的金銀平脫鏡及胭脂盒等級較高，表明了該墓的特殊性。



胭脂盒。（陝西省考古研究院）

相關文物。（陝西省考古研究院）

雖然史書中並無對董韶容其人的記載，但據墓誌所載其丈夫的官職、姓氏等內容，綜合史料文獻中的相關信息，符合開元二十五年、金紫光祿大夫、荊州長史、張姓等幾個條件的「張府君」只有唐玄宗開元年間名相張九齡，因此推斷董韶容應為張九齡之妻。

董韶容墓葬由墓道、過洞、天井、甬道及墓室五部分組成，形制較簡單。董韶容其人史書無載，其墓誌一共320字，除記錄董韶容的家世之外，還用「積柔成行」「聰辨仙姿」等詞彙來讚揚她的生平。開元二十五年（公元737年）4月20日，張九齡被貶荊州，幾日之後，董氏就於26日病逝於長安城。

墓誌志石拓本。（陝西省考古研究院）

董韶容墓誌志蓋拓本。（陝西省考古研究院）

該墓葬是2022年5月，陝西省考古研究院在西安市長安區賈里村安置小區項目用地時發現，為唐代董氏家族墓地。

張九齡夫人唐董韶容墓葬。（陝西省考古研究院）

張九齡夫人唐董韶容墓葬。（陝西省考古研究院）

墓葬出土了包括陶俑、陶器、銅器、鐵器和玉握、捻金線等其他質地器物在內的隨葬器物共23件（組）。隨葬器物中，金銀平脫鏡及胭脂盒等級較高。

墓葬出土的金銀平脫鏡，直徑15.4厘米、厚0.46厘米，圓形，半球形鈕，鏡背貼布髹漆，圍繞鏡鈕最內層為八瓣心形金片寶相花紋，每瓣為三重，最內重中心處為綠色玻璃珠；寶相花紋外為一周鏤空曲櫛齒環帶；最外層為一周銀片圓形方孔錢紋和一周金片聯珠紋。

金銀平脫鏡在以往的考古發掘中較為少見，為研究唐代長安董氏家族及女性喪葬制度提供了新的實物資料。

金銀平脫鏡。（陝西省考古研究院）

相關文物。（陝西省考古研究院）

至於埋葬董韶容的區域，應是唐代董氏家族祖塋所在。據該項目現場負責人、陝西省考古研究院館員史晟介紹，在唐朝，外嫁之女再葬回祖塋之內很罕見。「可能是因為她去世時，丈夫張九齡沒在身邊，而張九齡的祖塋又遠在嶺南，路途遙遠難以入葬，所以才歸葬於董氏家族墓地。」