被傳失聯24日　萬科集團董事長辛傑因個人原因辭職　黃力平接任

10月13日，萬科企業股份有限公司發佈公告，董事會於2025年10月12日收到本公司董事長辛傑提交的書面辭職報告。辛傑因個人原因申請辭任本公司非執行董事及董事長職務，辭任後將不再擔任本公司任何職務。



同時，第二十屆董事會第二十四次會議選舉黃力平擔任董事長，任期自董事會審議通過之日起至本公司第二十屆董事會任期屆滿之日止。



此前有內媒新浪財經等報道，深圳地鐵集團黨委書記兼董事長、萬科集團董事長辛傑自今年9月18日從一個會議現場被帶走後，已失聯24天。

深圳地鐵集團黨委書記兼董事長、萬科集團董事長辛傑。（網絡圖片）

辛傑於1966年出生，現年59歲。其於1988年獲瀋陽工業大學工學學士學位；2005年獲香港理工大學工商管理碩士學位；現為正高級工程師、高級經濟師。

公告顯示，黃力平於1968年出生，現任本公司董事、審計委員會委員，深圳市地鐵集團有限公司（「深鐵集團」）黨委副書記、董事、總經理。黃先生於1991年獲同濟大學工學學士學位；1994年獲同濟大學工學碩士學位；現為教授級高級工程師。2014年8月至2018年8月，任深鐵集團副總經理、黨委委員；2018年8月至2021年2月，任深圳市人才安居集團有限公司黨委副書記、董事、總經理；2021年2月至今，任深鐵集團黨委副書記、董事、總經理；2021年6月至今，任萬科董事。黃力平自願放棄從該公司獲得董事酬金。

2025年9月14日，深圳南山西麗現代化大廈，萬科vanke大廈。（CFP）

辛傑身兼深鐵與萬科董事長，2025年1月出任萬科董事長，被視作深圳國資派駐萬科的「救火隊長」。主導深鐵累計向萬科提供259.41億元（人民幣，下同）低息借款，並推動萬科40年來最大組織架構改革（撤銷區域公司，設立16個直管城市公司）。

萬科業績顯示，截至今年上半年，短期借款為231.46億元，一年內到期的非流動負債為1347.13億元，有息負債合計金額為1578.59億元。