有片｜成都小米SU7超速失控起火爆炸　路人肘擊腳踢難開車門救人

10月13日凌晨，四川成都天府大道發生一起涉及小米SU7的嚴重交通事故。一輛小米SU7電動車疑似因超速行駛失控，猛烈撞擊綠化帶後翻滾至對向車道，隨即起火燃燒。現場目擊者描述，事故發生時傳來巨大爆炸聲，驚醒周邊居民，隨後多輛消防車趕赴現場展開救援。



根據多名網民上傳的現場影片顯示，一輛小米SU7在行駛中先是搖擺不定，網民稱一起等紅綠燈時，就聽到司機在車內大聲吼叫。隨後車輛失控，先是撞向綠化帶，隨後翻滾至對向車道，在路中燃起熊熊大火，而車主疑似被困於車內無法逃脫。

數名熱心路人見狀立即上前嘗試營救，他們先是用力拉拽車門，發現無法開啟後轉而嘗試擊破車窗。有人找來鐵錘成功敲開駕駛座車窗，然而車內火勢過於猛烈，加上濃煙密布，救援難度極大。其他路人紛紛取來滅火器試圖控制火勢，但在救援過程中車輛突然發出異響，火苗驟然竄升，眾人被迫後撤。

小米ＳＵ７在路中失控起火。

消防到後用電鋸切開車門。

多名路人救援。

一名現場目擊者向內媒《瀟湘晨報》記者透露，他在凌晨3時30左右隨消防車抵達現場，「到的時候火已經控制住了，但是中間火勢變大，最後也滅了。人沒有救出來，最後是用電鋸切開的門。」據了解，事故發生前該車曾追尾一輛網約車，隨後因方向盤操作過猛導致車輛衝過綠化帶翻覆至對向車道。

有網民稱，車禍疑似導致車主身亡。但目前成都官方僅確認事件，並未透露事故細節。成都消防部門亦表示後續將發布正式通報，目前「輿情中心正在同步處理此事」。

截至目前，小米汽車尚未就此次事故作出回應。

在這起車禍中，眾多路人救援都未能打開車門，再度引起公眾對新能源車隱藏式車門把手安全性的關注。

今年5月，央視發評論指出隱藏式車門把手存在的安全隱患。表示這類設計在碰撞、起火等事故中可能因斷電導致無法開啟，嚴重影響救援及逃生機會。中國汽車流通協會專家章弘在節目中直言，隱藏式門把手必須配備機械或斷電保護裝置，且應在車門結構內預留拉鎖通道，避免碰撞變形阻礙操作。

《中國新聞周刊》也在近日發表的評論中進一步指出，隱藏式門把手的設計雖然具有科技感，但實際使用中卻存在諸多弊端。據消費者協會統計，去年因隱藏式門把手夾傷兒童手指的投訴同比增長達132%。更有機構碰撞測試顯示，配備電子門把手的車型在側面碰撞後，車門彈出成功率僅67%，遠低於機械門把手的98%。

長城汽車董事長魏建軍曾在直播中批評隱藏式門把手的缺點，包括重量大、密封性差、噪聲大，並強調「一旦缺電或碰撞時，它打不開」的致命缺陷。業內專家普遍認為，隱藏式門把手對風阻係數的優化效果極其有限，其主要功能仍停留在外觀設計層面。

隨著新能源車保有量持續增長，工業和信息化部也已開始就《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準公開徵求意見，新規明確要求所有車門必須配備機械釋放功能，確保在斷電或碰撞後仍能徒手開啟，讓汽車設計回歸安全本質。