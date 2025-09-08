小米手機爆炸致3歲童受傷　涉事機型上市不足3年　自燃原因待檢測

江蘇徐州有網民反映，其3歲外甥在家中使用小米手機觀看影片時，手機突然冒出火光並爆炸，導致外甥手部、手臂及下肢受傷。據報道，涉事機型為小米13，上市不足3年。小米客服回應稱，手機自燃成因較為複雜，具體原因有待專業檢測確定。



《解碼新聞》、《大風新聞》報道，男童小姨宋女士介紹，出事手機型號為小米13，是她在網上為姐姐購買，已正常使用一年多，沒有改裝，期間無維修記錄，也未出現任何問題。事發時，手機沒有充電，外甥正在梳化上看影片並蹦跳，手機突然爆炸，外甥受驚後將手機扔到地面。

男童在梳化上用手機看影片並蹦跳，手機突然爆炸。（影片截圖）

事發後，宋女士一家聯繫小米售後客服。客服回應稱，需將手機殘件送往研發中心檢測。宋女士一家雖已同意，但截至目前，小米方面尚未進行取樣檢測，也未給出檢測結果。

小米官方客服回應稱，小米旗下手機均經過工廠嚴格質檢。手機自燃屬於小概率事件，其成因較為複雜，可能涉及多個因素，手機自燃原因需通過專業檢測確定，目前無法直接判斷。

男童的手部、手臂及下肢受傷。（大風新聞）

小米手機爆炸。（影片截圖）

據了解，小米13於2022年12月11日正式發布，上市至今不足3年。有網民表示，手機爆炸可能涉及電池質量、電路設計、外部衝擊或高溫環境等多重因素，具體原因需通過專業機構拆解分析。根據《產品質量法》，若產品存在缺陷造成人身損害，生產者需承擔相應責任。