小米17發售多地排長龍　5分鐘刷新今年國產手機首銷全天銷量紀錄

小米17系列手機周六（9月27日）上午10時開售。小米方面宣布，全系列開售5分鐘，即刷新2025年國產手機首銷全天銷量、銷額紀錄。



小米多個門店大排長龍。（網上圖片）

周四（9月25日），小米集團董事長兼CEO雷軍在年度演講中發布了小米17系列新機。小米17售價4499元（人民幣，下同）起，小米17 Pro售價4999元起，小米17 ProMax售價5999元起。

小米17開售後，雷軍表示，小米17 ProMax單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄，在小米17系列中銷量佔比超過50%。

小米集團總裁盧偉冰也表示，iPhone17系列今年產品力比較強，兩款17也是全面交鋒。「小米也第一次推出小米17 ProMax，出乎意料的受歡迎，單款機型也打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄，在小米17系列中銷量佔比超過50%。」

小米總裁盧偉冰現身北京門店。（網上圖片）

另據《北京日報》報道，周五（9月26日）晚11時，北京海淀區華熙LIVE小米之家店內依舊人頭攢動。華熙LIVE小米之家店長稱，「樣機要27日早上才能到店，但25日晚上發布會後，店裏很快就賣出了一百多單，甚至有些用戶沒等到發布會結束，只是提前看到了亮點劇透就聯繫我們交定金『盲訂』了。」

另外，小米17 Pro的一份宣傳海報引發關注。據《紅星新聞》報道，該海報主體部分宣傳標語寫著「逆光之王」但細看右下角，又有小字寫「逆光之王是產品設計目標」。

小米17破銷量紀錄。（IT之家）

另一張海報主體部分大字寫「小尺寸續航之王」，右下角小字又寫「目標：小尺寸續航之王」。

海報內容引發了網民關注，有人認為這是「小字文學」、「文字遊戲」。還有網友說，「讀廣告還要留意注釋」。

至於「逆光之王」究竟是描述手機性能還是手機追求的目標？小米客服稱，「逆光之王」是指逆光拍攝也有較好畫質的意思，是手機的技術和特色。「小字只是海報編輯的一個形式」。