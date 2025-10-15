國台辦：台灣居民落地大陸辦證口岸範圍　擬擴大至全部合條件口岸

10月15日，國台辦宣布，擬於近期將台灣居民來大陸辦理簽證口岸範圍擴大至全部符合條件的口岸。



15日的國台辦新聞發佈會上，發言人陳斌華宣布，為進一步擴大開放，讓台灣同胞來大陸更加便利和安全，有關職能部門擬於近期將台灣居民來大陸落地辦證口岸範圍擴大至全部符合條件口岸。台胞無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可以在上述口岸落地申請辦理一次有效台胞證入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單將由有關職能部門適時發布。

國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

陳斌華強調，兩岸一家親，與台灣同胞始終是骨肉天親，大陸始終重視聽取台胞的意見建議。出台上述政策，就是致力為台灣居民來往大陸創造更加開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關系和平發展、融合發展行穩致遠，守護兩岸同胞共同利益和福祉。