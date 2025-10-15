緬北｢四大家族｣犯罪集團案全部進入司法程序　抓獲疑犯5.7萬餘名

10月15日，內地公安部公開中緬警務執法合作取得重大戰果。緬北果敢「四大家族」犯罪集團已全部進入司法程序，累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5.7萬餘名，緬北果敢「四大家族」犯罪集團遭毀滅性打擊。其中近期已對魏家、劉家犯罪集團專案提起公訴。目前，緬北果敢「四大家族」犯罪集團案已全部進入司法程序。



公安部統一指揮專案攻堅，查明魏家、劉家兩大犯罪集團涉嫌詐騙、故意殺人、綁架等多項罪名，涉詐金額超76億元（人民幣，下同），涉賭資金超170億元。目前相關案件已提起公訴，我國公安機關通過四次跨境執法，全面固定證據鏈條，徹底摧毀長期危害中國公民的跨境犯罪網絡。



2023年8月，公安部部署福建泉州、龍巖公安機關分別對緬北果敢魏家、劉家犯罪集團開展專案偵辦。同年10月1日，公安機關在雲南邊境抓獲魏家犯罪集團魏青濤、劉家犯罪集團劉正琦等9名重要犯罪嫌疑人。

同年12月，在掌握魏家、劉家犯罪集團大量違法犯罪事實和證據的基礎上，公安機關依法對魏懷仁、劉正祥等人公開懸賞通緝。2024年1月30日，依托中緬執法安全合作機制，緬甸警方將前期已抓獲的魏懷仁、劉正祥、劉正茂等重要犯罪嫌疑人移交中方。

其後在中緬執法安全合作機制框架下，中國公安機關派出專案組冒著緬北戰事風險4次出境，查獲受害人屍骨、作案工具和大量關鍵物證書證。福建泉州、龍巖公安機關共抽調上千名精幹警力日夜奮戰，先後奔赴全國28個省份對上萬名電詐受害人逐一調查取證，全面收集固定證據，不斷完善證據鏈條，查清了兩個犯罪集團的主要違法犯罪事實。

緬北果敢魏家犯罪集團案

2009年以來，以魏懷仁、魏青濤為首的緬北果敢魏家犯罪集團，利用其家族在緬甸果敢自治區政治、軍事、經濟等領域的影響力，先後開發建設亨利、威勝等31個電詐園區，招攬、吸引電信網絡詐騙「金主」入駐，收取場地租金、安保費、人頭費、抽成分紅等費用，並實施電信網絡詐騙和網絡賭博等違法犯罪活動。在園區內經營新錦江賭場、星際娛樂會所、錦海國際KTV等娛樂場所，大肆發展黃、賭、毒產業，攫取巨額犯罪利益。

緬甸魏家。

同時，魏家犯罪集團長期以詐養兵、以兵護詐，對賭詐園區實施武裝管控保護，放任「金主」暴力管控、虐待、毆打甚至殺害犯罪團夥中不服從管理、不能完成詐騙業績的底層電詐人員。

公安機關現已查明，以魏懷仁、魏青濤等為首要分子的緬北果敢魏家犯罪集團涉嫌詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、非法拘禁、組織賣淫、販賣毒品、容留他人吸毒以及組織他人偷越國（邊）境等多項罪名，致我國公民8人死亡，涉詐資金超50億元，涉賭資金超90億元，組織賣淫非法獲利超1900萬元。

緬北果敢劉家犯罪集團案

公安部將緬甸「四大家族」頭目帶回中國受審。

2018年以來，以劉正祥、劉正琦為首的緬北果敢劉家犯罪集團，依托劉正祥創立的「福利來集團」在果敢開發建設凱旋大樓、玫瑰莊園等28個電詐園區，以入股、合作、提供犯罪場所和網絡支持等方式吸引電信網絡詐騙「金主」入駐，通過派駐武裝力量進行武裝震懾和暴力管控，夥同電詐園區「金主」共同實施電信網絡詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動。同時，劉家犯罪集團還經營果博東方、華納國際、百樂門等賭場和色情娛樂場所，發展黃、賭、毒產業，組織、招攬、誘騙人員偷渡出境，參與開設賭場、組織賣淫、販賣毒品等違法犯罪活動，攫取巨額經濟利益。

公安機關現已查明，以劉正祥、劉正琦等為首要分子的緬北果敢劉家犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品以及組織他人偷越國（邊）境等多項罪名，涉詐資金超26億元，涉賭資金超80億元，裸聊敲詐金額1700余萬元，組織賣淫非法所得1600余萬元。