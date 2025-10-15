緬北魏家犯罪細節曝光：家族接班人殺戮成癮　殺人祭天立投名狀

內地公安部公開中緬警務執法合作取得重大戰果。緬北果敢「四大家族」犯罪集團已全部進入司法程序，其中近期已對魏家、劉家犯罪集團專案提起公訴。

以電信網絡詐騙為經濟命脈的地方武裝犯罪集團，在權力基礎和犯罪手段上各有不同，10月15日，《央視新聞》起底緬北果敢魏家犯罪集團，為表現與電詐園區「金主」合作的誠意，魏家的接班人陳大衛竟以「殺人祭天」立投名狀。



魏家勢力在緬北的崛起離不開家族成員的明確分工，老二魏超仁從政、老三魏懷仁在軍，他們的子女言商，這個不破的三角關係就是支撐他們家族大廈的堅實基座。

緬甸魏家。

手握軍權的魏懷仁，在權力過渡和交接的人事布局中，果斷選擇培養家族二代外甥陳大衛接管並繼續掌控邊防營的軍事力量，但在公安機關掌握的證據和查證的事實中，陳大衛就是魏家犯罪集團草菅人命、背負著多起中國公民血債的「監工」和「打手」。

在緬北果敢，各個家族通過派駐武裝力量，全天候荷槍實彈值守，夥同園區「金主」、高管，壓制底層電詐人員反抗，限制他們的人身自由，對未完成詐騙業績、違反管理制度或試圖逃跑的電詐人員進行體罰、拘禁或暴力毆打，這幾乎已經成為各詐騙園區的管理常態。

陳大衛讓手下隨便找個陌生人「殺人祭天」。（央視新聞）

陳大衛對於隨便殺個陌生人「沒什麽感受」。（央視新聞）

為了表現出魏家與名下各園區金主們合作的誠意，當有金主想與陳大衛結拜兄弟時，陳大衛便提出要有儀式感⸺殺人祭天。被害人馬某德僅因不服管教，就被陳大衛隨機選中，在所謂「祭天台」被槍決。

陳大衛交代，結拜要殺人祭天只為立投名狀，比較獨特，他讓手下隨便找個陌生人「殺了」，自己對此「沒什麽感受」。

專案組挖出多具屍骨。（央視新聞）

陳大衛曾與其他家族園區的金主發生過糾紛，一直心懷不滿。2022年下半年，陳大衛手下一名警衛隊長當街抓到該金主的手下遊某標，在魏家的治安隊關押了一個月後，陳大衛下令槍決遊某標。

福建省泉州市公安局刑偵支隊支隊長邱鑫介紹，遊某標的屍骨是跪姿頭朝下，渾身都有鐵鏈和粗繩捆綁，頭蓋骨上有7個彈孔，渾身從著裝到骨骼上都有被開槍射擊的痕跡。「按照陳大衛的供述，是給民兵下令讓他跪在坑裏，打光所有的子彈以後，才對死者進行掩埋」。

專案組人員搜證。（央視新聞）

為了固定拓展緬北魏家犯罪集團的相關證據，專案組成員先後3次冒著戰事風險，赴緬果敢老街開展現場勘察和取證工作。邱鑫表示，專案組挖出多具屍骨，經DNA鑑定均是中國人的屍骨，也是被掩埋的原始狀態，也是被經歷過殘暴傷害的體位特徵。「中國人在老街的地界上，被殺害、被掩埋、被焚燒，我們全力能夠證實的命案都來之不易，獲取這些證據的目標就是要辦成鐵案、血債血還」。