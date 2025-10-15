習近平《求是》刊文：推動落實全球發展倡議　多樣文明是世界本色

10月16日出版的第20期《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議》，這是習近平2021年9月至2025年9月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，當今世界，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減。提出構建人類命運共同體和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等，就是為了破解上述赤字，推動建設一個更加美好的世界，為各國人民創造更加美好的生活。

文章指出，發展是實現人民幸福的關鍵。倡導普惠包容的經濟全球化，推進高質量共建「一帶一路」，踐行全球發展倡議，目的就是要實現增長機遇的普惠，推動發展道路的包容，讓各國人民共享發展成果，讓「地球村」裏的國家共謀發展繁榮，讓共贏的理念成為共識。要堅持發展優先，堅持以人民為中心，堅持普惠包容，堅持創新驅動，堅持人與自然和諧共生，堅持行動導向，共同推動全球發展邁向平衡協調包容新階段。

文章指出，安全是發展的前提，人類是不可分割的安全共同體。在國與國相互依存的今天，追求自身所謂絕對安全、獨享安全是行不通的。全球安全倡議，就是倡導以合作促發展、以合作促安全，構建起更為均衡、有效、可持續的安全架構。要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持尊重各國主權、領土完整，堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，堅持重視各國合理安全關切，堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。

文章指出，多樣文明是世界的本色。在各國前途命運緊密相連的今天，不同文明包容共存、交流互鑒，在推動人類社會現代化進程、繁榮世界文明百花園中具有不可替代的作用。提出全球文明倡議，就是旨在促進各國人民相知相親，促進各種文明包容互鑒。要共同倡導尊重世界文明多樣性，共同倡導弘揚全人類共同價值，共同倡導重視文明傳承和創新，共同倡導加強國際人文交流合作，努力開創世界各國人文交流、文化交融、民心相通新局面，讓世界文明百花園姹紫嫣紅、生機盎然。

文章指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，是銘記歷史、共創未來的重要時刻。80年前，兩次世界大戰的浩劫讓國際社會痛定思痛，聯合國應運而生，全球治理掀開新的一頁。80年後，和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，但冷戰思維、霸權主義、保護主義陰霾不散，新威脅新挑戰有增無減，世界進入新的動蕩變革期，全球治理走到新的十字路口。「歷史告訴我們，越是困難時刻，越要秉持和平共處的初心，堅定合作共贏的信心，堅持在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。」為此，中方提出全球治理倡議，同各國一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。第一，奉行主權平等。第二，遵守國際法治。第三，踐行多邊主義。第四，倡導以人為本。第五，注重行動導向。