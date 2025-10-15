緬北魏家犯罪細節曝光：5年內建14個電詐園區　大盤口動輒數億元

內地公安部公開中緬警務執法合作取得重大戰果。緬北果敢「四大家族」犯罪集團已全部進入司法程序，其中近期已對魏家、劉家犯罪集團專案提起公訴。

以電信網絡詐騙為經濟命脈的地方武裝犯罪集團，在權力基礎和犯罪手段上各有不同，10月15日，《央視新聞》起底緬北果敢魏家犯罪集團，從2018年到2023年，魏家的威勝集團建了14個電詐園區，有人偷渡緬北投靠魏家後成為電詐人員，被捕後交代「幾千萬屬於小盤口，大盤口最少要好幾個億」。



緬北果敢的各大家族都心知肚明，在當地亂局和社會生態中，「權力」是可以發揮決定性作用。若想鞏固和擴大，並代際傳承家族地位和影響力，自然要靠源源不斷的金錢來支撐。而繼「黃賭毒」等傳統違法犯罪活動之外，來錢最快、收益更高的電詐產業，就是他們的不二選擇。

在魏家犯罪集團的威勝園區，不斷變換的詐騙「馬甲」，在一些所謂的「金融投資理財」的技術加持下，也開始有「騰籠換鳥」之勢。專案組查實，從2018年到2023年，威勝集團先後建設14個園區。從2023年下半年開始，新落成的可以容納上萬人的御龍國際，儼然已經成為魏家電詐園區的「新地標」。

威勝集團在5年內建設14個園區。（央視新聞）

2019年，「金主」康某偷渡到緬北，投靠魏家之後，他發現園區主要是通過「殺豬盤」的傳統模式來獲取詐騙所得，不僅過程長且收益慢，於是決定換個新玩法，推出「拉群詐騙」模式，通過包裝、引流、拉群、下載App等步驟，最後統一收割。

這種結合「虛假投資理財」與「殺豬盤」的復合型詐騙，由原來多名電詐分子「圍獵」一名受害者，變為一名詐騙分子「收割」多名受害者。康某表示，「慢慢勾引他們上鉤，前期多少錢都可以提現，最多的一次是一個億的大盤，拿袋子一百萬元一袋碼起來放到房間」。

2019年，康某推出「拉群詐騙」模式。（央視新聞）

康某推出「拉群詐騙」模式。（央視新聞）

這種團隊裂變模式，由康某在魏家犯罪集團複製推廣，其核心在於通過虛假投資平台誘騙受害者投入資金，再通過層級壓榨和系統性收割完成詐騙，與傳統龐氏騙局的邏輯如出一轍。

魏家犯罪集團的二代子女們，先通過在社交媒體塑造「成功企業家」形象，再通過所謂的「信托基金」或「區塊鏈項目」等概念作為金融偽裝，混淆視聽。魏家的詐騙園區儼然成為動力十足的資金「收割機」和技術「孵化器」，帶動各個盤口的詐騙所得「水漲船高」。在緬北，幾千萬的盤口只算「小盤」，大盤口動輒數億元。

在緬北電詐金主的眼中，錢的概念已經變成了只是一個數字，而電詐贓款的資金轉移既有閃電速度，更有複雜路徑。經過犯罪集團專業化的洗錢鏈條，專案組想要在複雜的跨國資金流動中構建一條無懈可擊證據鏈，難度之大可以想象。

魏家犯罪集團的二代子女們塑造「成功企業家」形象。（央視新聞）

魏家犯罪集團的二代子女們塑造「成功企業家」形象。（央視新聞）

福建省泉州市公安局副局長張漢沂介紹，偵查員足跡遍布全國28個省份、240多個地市，取證了上萬人，目前查清魏家犯罪集團涉及的詐騙金額將近60億元，開設賭場的流水大概近百億元，但因在境外受客觀條件限制，仍沒辦法全部查清。

魏家同時利用「黃賭毒」反收割金主或底層電詐人員的非法所得，成為魏家在詐騙園區內的另一個「蓄水池」。

魏氏家族過著驕縱奢靡、揮金如土的生活，魏家兄弟熱衷舉辦各種宴會，尤其是壽宴，接受地方勢力、軍隊和社會團體以及電詐金主們的頂禮膜拜和巨額壽禮。家族的年輕一代則喜歡在國外購置大量房產，高調炫耀名牌服飾、豪車豪宅，動輒使用直升機出行，高額消費的高爾夫球只是他們休閒娛樂和日常社交的一部分。

然而，魏氏家族用黑金填充的貪婪注定要被反噬。經過專案組700多天奮戰，這個電詐帝國正面臨法律的審判。