中美貿易戰重燃　央視突播《美國隊長》引熱議：談妥或另有意涵？

中美貿易戰烽火再起之際，央視電影頻道意外選擇播放美國荷里活經典電影《美國隊長》，引發網友廣泛猜測與討論。央視作為國家媒體，其節目選擇常隱含外交訊息。部分網民解讀此舉或許暗示雙方關係緩和，戲稱「中美復婚」，但也有人以調侃方式聯想當天節目單，質疑背後政治意涵。



中美經貿摩擦近期再度升級。10月9日，中國宣布進一步擴大稀土出口管制，美國總統特朗普隨即揚言對中國商品加徵100%關稅，雙方還在互徵港務費等議題上針鋒相對。這些舉措導致全球市場震盪，投資人憂心供應鏈斷裂與通膨壓力加劇。

2025年10月14日，特朗普在其社交平台發表的一篇文章中表示，中國「故意不購買我們的大豆，給我們的豆農製造困難」，這是在實施「經濟敵對行為」。（realDonaldTrump@truthsocial）。

就在緊張氛圍中，被網友封為「六公主」的央視六台電影頻道於10月15日晚間安排特別節目。根據央視網節目單顯示，當晚22時24分首播《美國隊長（上）》，中國體育彩票陽光開獎後接力播放《美國隊長（下）》。當天下午時段則先後播出《消失的愛》、《北京愛情故事》、《七把槍》與《冰雪大圍捕》等片，形成一連串本土與國際影片的組合。

此舉迅速登上中國社交媒體微博熱搜。網友紛紛留言討論，有人直言「甚麼意思談妥了？」、「緩和的意思嗎？」，另有網民戲言「（中美）又復婚了？」不過也有人從另一角度解讀，將當天電影串聯，調侃是「七把槍大圍捕美國隊長」，暗諷節目安排另有政治意涵，頗具戲劇性。

值得注意的是，央視電影頻道播放外片往往被視為政治風向指標。回顧過去，2019年中美貿易戰高峰期，央視曾連續播出抗美援朝題材電影，強化民族主義情緒。今年5月，美中在日內瓦會談取得進展後，央視原計劃於5月12日晚播出《紐約，我愛你》，一度引發類似熱議並登上熱搜，外界聯想與關稅共識有關。但該片最終臨時撤檔，相關話題亦遭封禁。