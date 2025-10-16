緬北｢果敢首富｣劉家犯罪細節曝光　販毒起家開公司成發展最快園區

公安部通報，目前，緬北「四大家族」劉家犯罪集團案件已經被依法提起公訴。《央視新聞》獨家揭露有着「果敢首富」之稱的緬北劉家集團犯罪始末。據介紹，劉家犯罪集團早年以販毒起家，之後成立了福利來公司進行公司化運營，其後也是發展最快的電詐園區。



「果敢首富」致富路：公司化運營。（央視新聞）

以劉正祥、劉正琦等為首要分子的緬北果敢劉家犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、開設賭場、組織賣淫、販賣毒品以及組織他人偷越國（邊） 境等多項罪名，涉詐資金超26億元，涉賭資金超80億元，裸聊敲詐金額1700餘萬元，組織賣淫非法所得1600餘萬元。

劉正祥是緬北果敢劉家家族的族長，他於1962年出生於緬甸果敢地區，早年以販毒起家。「福利來集團創始人、董事長，龍塘民兵大隊總指揮」是他現在對外的頭銜，與其他家族的當家人相比，他沒有政治「光環」傍身，但卻絲毫不影響劉氏家族緬北電詐版圖的擴張。

通過早年毒品犯罪完成了血腥的原始積累後，1996年，劉正祥和他的家族成員，在緬北果敢成立了福利來公司，作為其家族勢力的「大本營」，開始涉足和佈局更多元化的「撈金」之路。

福建省龍巖市公安局刑偵支隊支隊長石林垣介紹，2015年，他的商貿公司在不斷發展壯大以後，升格為福利來集團。後期，第二桶黑金就是通過賭博業、黃色產業，對他整個家族進行「提級提檔」。

福利來集團以公司化運營模式將劉家名下的各類產業集合起來統籌管理，劉正祥及其直系親屬分別擔任福利來集團的各個核心要職，把控着整個集團的運營方向。

除了劉正祥，他的弟弟和兒子分別擔任福利來集團的領導職務。

劉積光：劉正祥次子，福利來集團執行董事，果敢龍塘民兵大隊第二副總指揮；

劉正琦：劉正祥四弟，福利來集團總裁，龍塘民兵大隊第一副總指揮；

劉正茂：劉正祥堂弟，福利來集團總經理。

「倚財仗勢」正是劉正祥在緬北變亂交織的政權更替中，始終保存權力席位和生存空間的「安身立命符」。（央視新聞）

犯罪嫌疑人劉正祥稱：「福利來集團開發酒店、賭場，慢慢地，緬北果敢老街東城片區大多數變成我的地盤。」

比起毒品犯罪的「刀口舔血」，對於劉氏家族來說，賭博和色情產業似乎就可以讓他們「高枕而臥」。

憑藉這些風險低、來錢快的黑灰產業鋪路，劉家以「日進斗金」的財富格局，開始在緬北各大家族的角力中逐漸站穩腳跟。與其他家族不同，劉家政治資源不足，迫使他不擇手段攫取更多財富，搞政治攀附，以獲取更大的經濟利益。

偵辦緬北劉家犯罪集團專案組成員楊霖劍表示：他認為錢可以開路，所有的事情可以通過錢去疏通一些關係，買通一些人。所以他在公司經營的過程中，就特別注重緬甸政府退休或離職的一些前官員，把他們挖過來，為他找關係，給他政治攀附做一些鋪墊。

「倚財仗勢」正是劉正祥在緬北變亂交織的政權更替中，始終保存權力席位和生存空間的「安身立命符」，那些更多源於經濟利益捆綁的「政治助力」，支撐他不斷發展壯大自己的野心。

在非法產業的基礎上，福利來集團還進軍房地產、邊貿、文旅以及緬北水電和網絡等基礎設施建設，逐漸形成劉家在當地的商業壟斷地位。

直到2018年，不斷向緬北轉移的電信網絡詐騙，讓福利來集團又迎來了一輪所謂的「全新發展」。

石林垣介紹：「在果敢老街東城片區，有很多高樓大廈都是他家族旗下的，比如福利來、凱旋、華美達這些都是他的產業。他更容易吸納金主搞電信網絡詐騙，因為他可以提供現成的場所，所以他的園區發展是最快的。」