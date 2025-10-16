陸學者：未來10年若沒收回台灣　恐「永遠收不回」

中美博弈升級，台海局勢緊繢。近日，廈門大學法學院教授魏磊杰在上海講座「中美大國關係下台海問題未來之展望」中警告，中美關係已發生根本質變，對華強硬成美國朝野共識。他強調，未來十年是大陸解決台灣問題的關鍵期，無論「文攻」或「武統」，若十年內未收回台灣，那恐「永遠收不回」。



魏磊杰研究專長涵蓋民法、婚姻法、工程法學及中國法治轉型，曾任台灣政治大學法學院訪問學人，今年2月赴台客座研修。6月，他在觀察者網發表《特朗普2.0時代是解決台灣問題的最佳時機嗎？》，預見中美對抗加劇。

魏磊杰分析，台海永遠是中美角力的焦點，如今雙方關係回不去1970年代末至1990年代末的合作階段。對華強硬已成美國政治正確，無論誰執政，都須展現強硬姿態。他指出，這已非貿易順逆差問題，而是持久戰略競爭。未來10至30年，中美將陷於「齟齬新常態」，美國朝野默契將持續施壓中國。

講座中，魏磊杰直言未來十年是大陸「必須收回台灣」的戰略期。無論文攻還是武統，都得行動；若再拖，台灣可能永遠收不回。他解釋，隨蔣介石赴台的外省人經70餘年已凋零，新世代中華認同薄弱，時間拖延將固化分裂現狀。

去年5月，解放軍東部戰區發布的「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

魏磊杰提出「文攻」為首選，將名義主權轉化為實際管轄。以軍演及軍力為後盾，擴大海警執法範圍，逐步納台灣海空域入大陸有效控制。去年5月「聯合利劍—2024A」環台軍演，即釋放此訊號，旨在非戰爭方式強化主權主張。

若訴諸「武統」，魏磊杰列舉可能手段：先佔離島、以戰機包圍、特種部隊突襲及攻擊要點。但他警示，這代價巨大。美國將聯西方嚴厲制裁，如踢出SWIFT支付系統、貿易禁運。大陸雖可倚人民幣跨境系統及貨幣互換應對開發中國家貿易，仍須準備西方出口全失。

預估衝擊包括每年人民幣10兆元出口損失、逾2000萬失業人口，疊加疫情後經濟低迷、房地產疲軟、地方財政惡化及基層失業，恐動搖大局。魏磊杰呼籲，大陸須權衡戰略時機，防範外部干預固化台海現狀。