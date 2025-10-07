台灣無人艇需求飆至1500艘　軍方擴編採購、規劃海域偵巡型

台灣政府部門對無人機與無人艇的需求持續上升。據台灣資深政府人士10月7日表示，為因應整體環境變化與多元任務需求，政府部門對無人艇的需求數量可能進一步上調。台灣軍方原先規劃的需求為1320艘，現因任務調整與新興用途評估，預估總數將突破1500艘。此外，海洋委員會與海巡署也同步提出研究型與偵巡型無人艇的需求。



台媒《自由時報》10月7日報道，該名資深政府人士指出，軍方對無人艇的需求涵蓋多種類型，包括陸軍航特部海龍蛙兵與海軍陸戰隊規劃的攻擊型無人艇、偵察型無人艇，以及海軍設計的獵雷型無人艇。由於新興任務仍在評估中，整體需求數量「應該會超過原先的1320艘」。

美國與台灣皆試圖將無人艇應用於台海防衛。圖為T-38「魔鬼魚（Devil Ray）」無人艇。（取自美國海軍官網）

他進一步說明，除軍方外，海洋委員會國家海洋研究院與海巡署也有無人艇需求。海洋研究院將用於科研型任務，海巡署則規劃海域偵巡型無人艇。相關需求與經費均納入「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（2025年度至2027年度）」。立法院各委員會聯席會議將於10月8日展開審議，屆時無人艇需求數量也將在立委質詢中獲得確認。

至於軍方的無人艇採購部分，據了解，主要將納入萬億元軍購特別預算內。目前萬億元軍購特別條例草案已送交行政院審查；至於涉及具體項目與數量的軍購特別預算草案，因多項軍購案內容仍待微調，台防部正在進行最後盤點。