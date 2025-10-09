台灣2025年國防報告書首納戰傷救護　強調官兵「自救互救」

台防部今（9）日發布2025年國防報告書，相較以往，今年報告除聚焦全社會韌性建立外，也新增「戰傷救護」篇章，強調透過戰傷救護分級訓練、師資培訓、單兵戰傷急救包籌補、訓練場域建置及戰傷醫療整合，使第一線作戰官兵具備自救互救技能，以提升戰場存活率與作戰韌性。



台媒《中央社》報道，台軍近年師法美軍實戰經驗，深化戰術戰傷救護（TCCC）專業養成。國防醫學院衛生勤務訓練中心2023年12月啟用「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」，為台灣首座導入人工智能技術（AI）的戰傷訓練場地，除訓練台軍官兵外，也協助警消及民防單位舉辦戰術緊急傷患照護課程，培訓取得救護證照，以利平戰轉換。

2024年10月18日，賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊，視導台灣海軍海鋒機動中隊。（台灣總統府提供）

台防部指出，戰傷救護的訓練設計以分級方式進行，分為「單兵戰傷、專業戰傷及高階專業戰傷」三階段。其中高階訓練將依特戰（勤）部隊、高山偏遠站台（雷達站）、艦艇部隊及外島任務需求持續擴大，以強化官兵的高階專業救護技能。

此外，台軍亦參照美軍急救包標準規格，採購台軍單兵戰傷急救包。目前全軍常備部隊每名官兵已獲撥1組，於各項戰演訓時機佩掛使用。未來將持續籌購後備部隊所需數量，以進一步提高戰時官兵的存活率。

台防部強調，除國防醫學院衛勤訓練中心設置戰傷訓練場地外，也在各軍種設立21處訓練場地，並在軍官正規班等11個班隊推動戰傷救護訓練、戰場綜合演練及災難醫療應變作為。去年度也辦理緊急救護暨戰場傷患搜索救護技能競賽，多項課程合計969人次完訓，提升整體戰傷救護訓練效能。

報道指出，2025年國防報告書同時更深入描繪北京對台威脅的各種樣態，並強調建立全社會韌性與提升醫療應變能量，將生物防護與戰傷救護一併納入防衛體系規劃。