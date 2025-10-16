「玲龍一號」全球首堆冷試成功　料投運後年發電10億度

周四（10月16日），全球首個陸上商用模塊式小型堆——中核集團海南昌江多用途模塊式小型堆科技示範工程「玲龍一號」一回路冷態功能試驗圓滿成功。項目建成投運後，預計每年發電量可達10億度。



「玲龍一號」一回路冷態功能試驗圓滿成功。（網上圖片）

據中核集團微信公眾號消息，「玲龍一號」是全球首個通過國際原子能機構安全審查的陸上商用模塊化小堆，是中國在核電自主創新上的重大突破，「玲龍一號」示範工程被國際原子能機構總幹事格羅西稱讚是「為全球小堆發展樹立了標桿」。

冷態功能試驗是核電廠大型綜合專項調試試驗，主要目的是驗證一回路系統和設備及其輔助管道在高壓下的各項性能，並在各個壓力平台下進行主系統和輔助系統的相關試驗，是對整個反應堆性能的第一次全面「體檢」。

此次「玲龍一號」小堆示範工程一回路冷態功能試驗圓滿成功，意味機組一回路壓力邊界完整、密封良好，檢驗了相關設備管線的安裝質量，確保後續安全穩定運行。

據了解，「玲龍一號」於2021年7月13日在海南核電開工建設。建成投運後，預計每年發電量可達10億度，可滿足海南52.6萬戶家庭用電需求，每年可減少二氧化碳排放量約88萬噸，相當於一年植樹750萬棵。

「玲龍一號」於2021年7月13日在海南核電開工建設。（網上圖片）

「玲龍一號」不僅將以穩定可靠的清潔能源助力國家「雙碳」目標實現和海南「清潔能源島」建設，更將以先進反應堆技術的示範效應，推動世界核能的發展。

為保障冷試節點順利推進，海南核電小堆示範工程建設團隊成立「一回路水壓試驗專項指揮部」，在保證安全、質量絕對受控的前提下，整合設計、採購、建安、調試全鏈條資源，以調試為龍頭，建安為主力，設計、採購為兩翼，各單位緊密配合，聚焦突出問題，攻關冷試急難險重任務，確保冷試各工作部署穩步推進。

此次冷態功能試驗成功。為該工程後續的熱試、反應堆裝料及商運奠定了堅實的基礎。