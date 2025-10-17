中山商店搶劫逾4千元物品　刀殺1店員1顧客　41歲男已被執行死刑

41歲男子王某在廣東中山搶劫一間商店，期間用水果刀將一名店員和一名顧客殺害。今年6月27日，王某被押赴刑場，執行死刑。



綜合內媒報道，王某是雲南昆明人，案發於2023年10月3日晚8時左右，王某在中山市坦洲鎮購買了一把水果刀，之後騎車在坦洲鎮一工業區附近路段尋找搶劫目標。

翌日凌晨，王某途經坦洲鎮一間商店時，見女店員胡某獨自一人在店內，便進入店內持刀架在胡某頸部搶劫。胡某反抗，王某隨即用刀割傷胡某頸部並將其絆倒，再用刀捅刺胡某頸部。

期間，顧客蘇某進入店內準備購物，王某隨即用水果刀捅刺蘇某胸部，又追到店外捅刺蘇某腰部，致蘇某死亡。

行兇後，王某搶走商店內價值822元的香煙、現金925元以及價值2400元的胡某手機，之後逃離現場。

當日早上6時許，當地警方即在坦洲鎮一處出租屋拘捕王某，當場繳獲贓款贓物。不幸的是，胡某及蘇某均死亡。

中山市中級人民法院審理認為，王某無視國家法律，以暴力方法搶劫他人財物，致兩人死亡，其行為已構成搶劫罪，依法應予懲處。法院以搶劫罪判處王某死刑，剝奪政治權利終身。

宣判後，王某沒有提出上訴。廣東省高級人民法院依法報請最高人民法院核准。最高人民法院以搶劫罪核准了王某死刑，剝奪政治權利終身。

今年6月27日，中山市中級人民法院將王某驗明正身，押赴刑場，執行死刑。