海南離島旅客免稅購物政策調整　範圍擴大至寵物用品、小家電等

為穩步推進海南自由貿易港建設，進一步滿足消費者多元化購物需求，財政部、海關總署、稅務總局聯合印發公告，調整海南離島旅客免稅購物政策（以下稱離島免稅政策），並定於11月1日起實施。



當局提到五點。一是擴大離島免稅商品範圍，增加寵物用品、可隨身攜帶的樂器、微型無人機、小家電等商品。優化後的離島免稅商品由45大類提高至47大類。二是允許服裝服飾、鞋帽、陶瓷制品、絲巾、咖啡、茶等國內商品，進入離島免稅店銷售，退（免）增值稅、消費稅。三是將離島旅客免稅購物年齡由年滿16周歲調整為年滿18周歲。四是允許離境旅客享受離島免稅政策，離島且離境旅客購買離島免稅商品金額計入其每年10萬元人民幣免稅購物額度，不限次數。五是對一個自然年度內有離島記錄的島內居民，在本自然年度內可按「即購即提」提貨方式有關要求，不限次數購買離島免稅商品。

政策調整後將有利於擴大離島免稅政策享惠面，增加商品供給，改善消費者購物體驗，提升島內居民獲得感，推動海南自由貿易港建設不斷取得新成效。

圖為海南洋浦經濟開發區的洋浦國際貨櫃碼頭。（新華社）

調整事項：

一、新增寵物用品、可隨身攜帶的樂器2類商品。將「家用空氣凈化器及配件」類調整為「小家電」類，增加掃地機器人、吸塵器等；將「穿戴設備等電子消費產品」類調整為「電子消費產品」類，增加數碼攝影攝像器材及配件、微型無人機；在「平板電腦」類中增加鼠標、鍵盤等數碼配件。

調整後離島免稅商品共47類，具體品類、購買數量、備注要求見附件，並按此執行。

二、具有離島免稅品經銷資格的經營主體，采購國內商品絲巾（附件序號8，下同）、服裝服飾（序號12）、鞋帽（序號13）、咖啡（序號23）、陶瓷制品（序號30）、茶（序號40），進入離島免稅店按離島免稅政策銷售，視同出口，退（免）增值稅、消費稅。對已銷售的國內商品，上述經營主體可向海關辦理出口報關手續，並按規定向主管稅務機關辦理退稅手續，具體監管和退稅辦法由海關總署會同財政部、稅務總局另行制定。

三、將離島旅客免稅購物年齡由年滿16周歲調整為年滿18周歲。

四、允許「離島且離境旅客」享受離島免稅購物政策。離島且離境旅客是指年滿18周歲，已購買從海南離境的機票、船票，持進出境有效證件並實際離境的國內外旅客，包括海南省居民。

離島且離境旅客購買離島免稅商品金額計入其每年10萬元人民幣免稅購物額度，不限次數。免稅商品品類及每次購買數量限制等，按照附件執行。

離島且離境旅客在規定的額度和數量範圍內，在離島免稅店內或經批準的網上銷售窗口購買免稅品，免稅店根據旅客離島時間運送貨物，旅客憑購物憑證僅能在機場、港口碼頭指定區域提貨，並一次性隨身攜帶離島。

五、一個自然年度內有離島記錄的島內居民，在本自然年度內可不限次數購買「即購即提」提貨方式下的離島免稅商品。政策實施當年，離島記錄應發生在本公告執行之日起（含當日）。海南省人民政府應當切實承擔防控「套代購」走私風險的主體責任。

島內居民指年滿18周歲，持有海南省身份證、海南省居住證或者社保卡的中國公民，以及在海南省工作生活並持有居留證的境外人士。

六、離島免稅政策其他內容繼續執行《財政部 海關總署 稅務總局關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》（財政部 海關總署 稅務總局公告2020年第33號）有關規定。