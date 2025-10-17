不滿華府大砍研究資金　頂級生物醫藥學家胡曄離美歸國　加盟清華

胡曄是頂尖生物醫藥學家，在美國學習和工作了22年，曾擔任美國杜蘭大學教授。

今年夏天，胡曄辭去美國高校職務，毅然歸國。



據報道，就在離開美國前幾個月，胡曄公開批評了特朗普政府凍結和削減美國國立衛生研究院（NIH）總計830萬美元的研究資金一事。

根據清華大學公布信息，9月起，胡曄擔任清華大學生物醫學工程學院院長，同時獲聘兆易講席教授。

報道稱，4月7日，胡曄在杜蘭大學網站上發表標題為「保護救命研究：NIH資金對公共衛生的關鍵影響」的公開信，警告NIH資金削減將對科學研究產生廣泛影響。

「現在是我們發聲的時候了，保護我們的研究和未來，」胡曄在公開信中寫道，「如果我們錯過這一刻，可能再無機會，無人能幸免……據擬議的聯邦預算，NIH未來資助的間接費用報銷率可能從53%降至15%。」

胡曄談到，一項受削減影響的370萬美元NIH資助原本用於兒童結核病和愛滋病毒的早期檢測。此外，310萬美元NIH資金用於開發基於血液的癌癥檢測技術，還有一筆150萬美元資金用於採購先進設備，進一步推進疾病檢測、癌症研究和醫療技術開發。

公開資料顯示，胡曄長期專注於研究病毒快速檢測，在頂級期刊發表過多篇論文，並擔任美國化學會《ACS Nano》期刊副主編。他在納米醫學領域申請了30多項專利，其中14項獲得美國或國際公司授權，並是美國四間生物技術初創公司的聯合創始人。

胡曄1999年畢業於蘭州大學化學化工學院有機化學專業，後在清華大學化學系攻讀碩士學位。

2003年在清華大學畢業後，胡曄前往美國奧斯汀得克薩斯大學攻讀生物醫學工程，2005年獲碩士學位，2009年獲博士學位。2009年至2011年，他在休斯敦得克薩斯大學健康科學中心進行博士後研究。

2011年至2015年，胡曄在休斯敦衛理公會研究所納米醫學系擔任助理教授，同時兼任威爾康奈爾醫學院細胞生物學系助理教授。2015年11月，他晉升為副教授。

2019年7月，胡曄加入杜蘭大學醫學院，此後先後擔任生物技術創新領域Weatherhead校長講席教授、智能分子診斷中心創始主任、創新發展學院指導委員會主任。他還在美國路易斯安那州癌癥研究中心擔任診斷項目總負責人。

報道稱，2021年1月，胡曄在杜蘭大學的實驗室開發出一種快速新冠病毒檢測套件。該套件使用唾液作為樣本來源，能檢測新冠病毒及其變異株，使用智能手機可在15分鐘內出結果。

2024年1月，《自然》雜誌發表題為「追蹤結核病」的文章，提及七種潛在新結核篩查技術，其中三種由胡曄領導的實驗室開發。胡曄使用納米粒子富集人體血液中的結核肽抗原，然後用質譜儀檢測。與常用診斷方法需4至6周相比，新方法可將診斷時間縮短至2.5小時，每次實驗室成本約3美元。

根據世界衛生組織2024年的估計，全球每年約有1080萬人感染結核病，其中約125萬人死亡，許多人因未診斷或晚期診斷導致無法治愈。

據清華大學介紹，歸國前，胡曄教授的實驗室長期獲得美國國防部（DoD）、國家衛生研究院（NIH）、蓋茨基金會（Gates Foundation）、世界衛生組織（WHO）等機構穩定資助。目前，他在清華大學的科研項目著力開發針對傳染性疾病、神經性疾病及癌癥的新型診斷方法。

2023年3月，胡曄入選美國醫學與生物工程學會（AIMBE）會士，同年11月入選美國發明家學院（NAI）院士，2024年6月當選為國際生物醫學工程學院（IABME）院士，2025年9月當選為歐洲科學院院士。

2025年9月，胡曄全職加入清華大學，擔任生物醫學工程學院院長。

清華大學黨委常委、副校長王宏偉表示「胡曄教授具有豐厚的學術成果和寬闊的國際視野，相信他的加入能帶領清華生物醫學工程學院邁向國際前列，對清華醫學發展戰略具有重要的作用！」

