福建艦入列在即　排水量超過8萬噸具強大遠洋作戰能力

中國自主設計建造的首艘彈射型航空母艦「福建艦」即將入列。這艘滿載排水量超過8萬噸的大型航母，採用平直通長飛行甲板，配備先進的電磁彈射和阻攔裝置，成為世界上噸位最大的常規動力航母。其強大的遠洋作戰能力將顯著提升中國海軍的整體實力，助力實現由近海防御向遠海防衛的戰略轉型。



據央視報道，滿載排水量是衡量艦艇規模和性能的重要指標，指船舶在最大設計裝載條件下排開水的重量。專家指出，噸位越大的軍艦，通常能搭載更多人員、燃油及航空煤油，配備更大型的雷達，具備更遠的探測距離和更強的偵察預警能力。同時，大型軍艦可攜帶更多導彈、火炮等武器，攻擊火力更強，航程更遠，續航能力更出色，綜合戰力也隨之提升。

圖為中國海軍三型艦載機在福建艦成功完成起降訓練。（人民海軍）

作為中國首艘自主研發的彈射型航母，福建艦的8萬餘噸排水量使其躋身大型航母行列。其先進的電磁彈射系統能大幅提升艦載機的起飛效率，增強遠海作戰的靈活性和攻防能力。福建艦的服役將顯著提升中國海軍在遠洋的綜合實力，為維護國家海洋權益提供強大支撐。

從下水舾裝到成功穿越台海，福建艦的建造和測試進展順利，入列指日可待。這艘航母的加入標誌著中國海軍遠洋能力的跨越式發展，未來前景備受期待。