國企95後總經理婚內出軌遭免職立案查處　北大畢業疑為高級人才

近日，內地網絡瘋傳國企——廣西東興產業投資（集團）有限公司的95後總經理周某某婚內出軌，引發熱議。東興市委、市政府高度重視，事後迅速成立聯合調查組開展調查。周六（18日），根據通報，經核查，事件屬實，對周某某免職並立案查處。



通報指出，經核查，周某某違反生活紀律，在婚姻存續期間與他人存在生活作風問題。根據有關規定，經東興市委研究，決定對周某某予以免職，並由紀檢監察機關對其進行立案查處，依規依紀依法作出嚴肅處理。

聯合調查組表示，該市將切實加強幹部作風建設和教育管理工作，對違規違紀違法行為堅持「零容忍」，一經查實，嚴肅處理。

廣西東興市委市政府聯合調查組通報截圖。

據內媒此前報道，在部分微信群流傳多組照片及聊天記錄，稱周某某與他人保持不正當男女關系，被抓現行。事後，公司一位工作人員一度回應稱是不實信息，「都是謠言，不要相信」，還稱領導會處理。

廣西東興產業投資（集團）有限公司成立於2013年，是東興市人民政府全資控股的國有企業，負責投資建設運營40平方公里的廣西東興產業園區。該集團業務涵蓋園區開發、資產運營、產業投資、供應鏈金融等四大板塊。

至於事主周某某，公開資料顯示，他1996年出生，畢業於北京大學，疑為當地引進的高級人才。先後歷任東興市東興鎮人民政府副鎮長，東興市商務和口岸管理局副局長，東興市城市建設投資有限責任公司董事會董事、總經理，廣西東興產業投資（集團）有限公司總經理。

內媒還發現，當地官微「國門先鋒」曾刊載關於周某某的文章，稱其把論文寫在農村土地上，但文章目前已被自行刪除。