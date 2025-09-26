少婦出軌華南理工博士　丈夫68頁PPT踢爆！頻繁「想做愛」感染HPV

一位名為「守護孩子和尊嚴的父親」的網民，近日發布一份長達68頁的PowerPoint，舉報華南理工大學在讀博士生黃某興與其妻子存在長期不正當關係。周四（9月25日），華南理工大學回應稱，學校在接到相關舉報後，已對黃某興作出留校察看的紀律處分。



「守護孩子和尊嚴的父親」與王某2019年結婚。（奔流新聞）

黃某興與王某合照。（奔流新聞）

黃某興與王某聊天記錄。（奔流新聞）

黃某興與王某。（微博）

王某感染HPV。（微博）

PowerPoint內容顯示，舉報人與妻子王某於2015年相識，2019年結婚並育有一女。2024年7月，王某前往英國一間知名大學留學，期間結識了同樣在該校就讀的公派留學生黃某興，隨後二人關係逐漸密切並長期同居。

2025年7月26日，王某返回國內，黃某興前往廣州機場接機。自該日至8月8日，兩人在廣州、杭州等地開房同居10多天，期間王某曾因感染HPV前往醫院就診。病歷顯示，王某就診日期為8月6日，其主訴、現病史及診斷內容涉及HPV感染、陰道炎等婦科相關問題，相信與二人高頻次性接觸有關。

多張攝於2024年的照片中，黃某興與王某互相擁抱、親吻，動作親密。2025年8月初，二人的聊天記錄顯示對話內容親昵私密，涉及旅遊、開房等話題，其中女方多次提出「我想做愛」。

此外，黃某興還被指曾跟蹤王某接女兒放學，並進行偷拍，嚴重侵犯家庭隱私。值得注意的是，在公開的PowerPoint中，黃某興的面部未有打格。

二人在杭州同居。（微博）

二人聊天內容十分親密。（微博）

二人聊天內容十分親密。（微博）

二人聊天內容十分親密。（微博）

二人聊天內容十分親密。（微博）

據《奔流新聞》報道，「守護孩子和尊嚴的父親」是現年36歲家住浙江杭州的張先生。張先生稱，「目前正考慮是否要離婚。當年賣掉房子後拿出60萬元讓妻子王某出國留學，沒想到最後換來這樣的結果，博士生黃某興在道德層面根本沒資格被公派留學。」

張先生還透露，他從華南理工大學其他學生獲悉，黃某興已於今年8月中旬完成博士論文答辯，即將畢業。他曾向學校進行舉報，但未獲得正式且實質性的回應，因而選擇網絡公開。

華南理工大學土木與交通學院官網顯示，2023年5月8日發布的《2023年土木與交通學院國家公派研究生項目擬推薦申請人名單公示》中，確有一名博士生黃某興，選派類別為「聯合培養博士」。

9月25日，華南理工大學土木與交通學院工作人員表示，學院相關分管領導正在處理此事。學工部工作人員則稱，黃某興目前尚未畢業，學校已通過電話向舉報人反饋了該學生被給予留校察看的處分決定，但未對外公開具體結果。至於留校察看的時長以及該處分是否影響其畢業與學位授予，工作人員表示不便透露。