楊振寧逝世｜2導師培養最早華人諾獎得主　晚年為恩師紀念館題名

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於周六（18日）12時00分在北京逝世，享年103歲。在《楊振寧傳》中，諾貝爾物理學獎得主楊振寧深情回顧了對其學術生涯影響深遠的兩位恩師——吳大猷與王竹溪。吳大猷指導其學士論文，而王竹溪則指導其碩士論文，更將他引入統計力學這一20世紀物理學的重要領域，成為其終身研究的核心方向之一。



王竹溪，1911年出生於湖北省公安縣麻豪口鎮，1933年赴英國劍橋大學攻讀物理學博士。1938年，27歲的他懷抱科學救國理想，回到戰亂中的祖國，受聘於國立西南聯合大學，擔任物理系教授，開設統計物理、熱力學、量子力學等課程，展現了紮實的學術功底與嚴謹的治學態度。

王竹溪指導楊振寧碩士論文。（極目新聞）

1942年，楊振寧從西南聯大取得學士學位後，進入研究生院學習，受王竹溪博學多才與刻苦治學的風範影響，對統計物理產生濃厚興趣，特請王竹溪指導其碩士論文，從此踏入統計力學領域。王竹溪的指導為楊振寧在「尹辛模型」與「相變理論」等統計物理學問題上的傑出成就奠定了基礎。

1983年王竹溪逝世，享年71歲。楊振寧專程從美國趕赴北京吊唁，並在唁電中寫道：「竹溪師生平勤實誠正，造就無數科技人才。我對統計物理的興趣源於他的啟發。」2011年，王竹溪誕辰100周年紀念大會在北京舉行，楊振寧與30餘位中國科學院院士及公安縣代表共同緬懷這位教育家與物理學家。楊振寧回憶，王竹溪紮實的學術基礎與嚴謹態度深刻影響其研究方向，對其學術素養與思考方法的培養至關重要。

楊振寧2011年12月31日在王竹溪先生誕辰100周年紀念大會上致辭。（九三學社中央委員會）

位於公安縣第一中學的王竹溪紀念館，館名由楊振寧親筆題寫。（極目新聞）

公安縣為紀念王竹溪，建立了王竹溪紀念館、竹溪小學與竹溪街，並編撰《王竹溪傳》，以激勵後人。位於公安縣第一中學的王竹溪紀念館，館名由楊振寧親筆題寫。

吳大猷晚年時與楊振寧、李政道的合影。（中華讀書報）

《諾貝爾獎壇上的華裔科學家：楊振寧與李政道的故事》一書記載，吳大猷引導楊振寧進入對稱原理與群論領域，而王竹溪則使其專注統計力學。楊振寧曾說：「吳先生與王先生引導的對稱原理與統計力學，成為我40年研究的主要方向。」兩位恩師的嚴謹學風與深厚學識，為楊振寧的學術輝煌奠定了堅實基礎。