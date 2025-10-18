楊振寧逝世｜中國科協：以一生踐行「有生應記國恩隆」家訓

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於周六（18日）12時00分在北京逝世，享年103歲。中國科協微信公眾號發文緬懷道，從中國科協學術年會上的思想碰撞，到科普一線的躬身力行；從科技戰略的前瞻建言，到青年人才的悉心培育……楊振寧在推動科技進步、促進國際交流、普及科學知識等方面貢獻卓著，為我國科技發展與科學精神的傳承注入了持續而深刻的力量。



文章回顧，1971年，中美關係尚未解凍，跨國科技交流幾乎處於冰封狀態。正是在這樣的背景下，楊振寧毅然決定成為首批回國訪問的美籍科學家，以實際行動架起溝通的橋梁。楊振寧的破冰之旅，在科學界引起轟動和積極反響，大批華裔學者逐漸消除了顧慮，紛紛申請回國訪問、探親等。時任中國科協副主席周培源對此予以高度評價，稱讚道：「楊振寧是中美科學家之間友誼與交流的橋梁的開創者。僅就這一成就而言，他的貢獻是無人能及的。」

年輕時的楊振寧。（北京日報）

楊振寧既是對世界物理學發展作出傑出貢獻的科學家，也是有強烈愛國情懷的社會活動家。在美國，楊振寧積極向國際社會介紹中國的發展現狀，並成功推動中國物理學會與美國物理學會合作，協助一批中國優秀物理學者赴美交流與研究。他們中的大多數人學成歸國後成為科研骨幹，成為中國科學事業的中堅力量。

另外，楊振寧十分重視科學普及工作，並視其為科學家義不容辭的社會責任。1975年，他向周恩來總理建議加強科普工作，並推薦引進1845年出版的國際知名期刊《科學美國人》中文版版權。這一建議得到高度重視。1979年，在鄧小平同志的親自批示下，《科學美國人》正式引入中國，成為改革開放後中國第一本國際版權合作期刊，後更名為《環球科學》。楊振寧與周光召一同出任《環球科學》總顧問，持續推動國外優秀科學內容本土化，廣泛影響了中國一代代科學愛好者。

1973年7月17日，在周恩來和中國科學院院士周培源的陪同下，毛澤東在中南海書房會見了楊振寧。（北京日報）

楊振寧不僅建言獻策，更身體力行地參與科普實踐。他多次通過中國科協等平台參與科普活動，堅持用通俗生動的語言向公眾闡釋深奧的科學原理，傳播科學精神。自1990年起將大量精力投入到科學史與科學文化的反思與推廣中，且不斷強調科學史和科學普及的重要性，呼籲更多學者和年輕人投身於此，為中國科技文化的繁榮提供思想支撐。

2005年7月，由中國科學技術史學會、中國科學院自然科學史研究所承辦，中國科技館主要支持的第22屆國際科學史大會上，楊振寧作了題為《愛因斯坦：機遇與眼光》的學術報告，從科學史角度闡釋科學發現的歷程。他還格外重視與普通觀眾，特別是青年學生的交流。2007年12月10日，正值楊振寧與李政道榮獲諾貝爾獎50周年，中國科技館特邀楊振寧參加「大師講科普」活動。在專題報告中，楊振寧系統回顧了20世紀50年代物理學的發展歷程，尤其深情講述了「宇稱不守恒」理論從提出到實驗驗證的曲折經過，為滿場聽眾帶來一場科學思想的啟蒙。

楊振寧 (右) 與費曼（Richard Feynman，1918-1988，左） 共同提出宇稱不守恆理論（parity violation）。（Getty）

1957年12月10日，圖為諾貝爾物理學獎共同得主，美國的楊振寧教授（左上）和中國的李政道教授（右上）攜夫人抵達瑞典斯德哥爾摩參加頒獎典禮。（Getty）

文章還指出，楊振寧始終心繫祖國科技人才培養，他把培育中國傑出人才，特別是世界一流物理人才，作為自己人生中最重要的一項使命。20世紀70年代初，國內教育界、科技界百廢待興。楊振寧回國考察時，清醒地意識到中美在科研水平和教育資源上的巨大差距，大多數年輕學者難以開展正常的科研工作。然而，他也敏銳地發現，中國學生基礎紮實、潛力深厚，完全有能力赴海外深造後回國效力。

基於這一判斷，他向鄧小平提出派遣留學生赴美學習的建議，並獲得支持。他不僅親自推薦超過1200名年輕學者出國研修，還在紐約州立大學石溪分校發起成立「與中國學術交流委員會」，為中國學者赴美提供系統支持。1986年，應數學家陳省身邀請，楊振寧在南開數學所建立理論物理研究室。在他的指導下，該研究室從零開始，不到十年時間就在國際上佔有了一席之地。

此外，楊振寧推動設立「吳健雄物理獎」「陳省身數學獎」和「億利達青少年發明獎」等多項獎項，激勵一代代青年投身科學創新。他常說：「中國未來的發展，必須依靠既有思想又能動手的支柱型人才。」

2002年，楊振寧與出席清華大學舉辦的前沿科學國際研討會的學者合影。（央視新聞）

文章稱，晨羲載曜，千里同途。2003年，楊振寧自紐約遷回北京清華園定居，並將其寓所命為「歸根居」，喻示落葉歸根之願。從清華園的無憂童年，到西南聯大的烽火求學；從遠渡重洋成為舉世矚目的科學巨擘，到毅然歸來引領清華攀登學術新高地……他的一生仿佛一場追尋理想的漫長旅程，追尋著一個純粹、自由的學術殿堂。

耄耋之年，楊振寧親自為本科生講授《大學物理》，為他主導創立的清華大學高等研究中心籌措科研經費，傾力吸引和培養世界級科學家。他常教導學生：「最重要的是方向正確」，關鍵是要找到二十年、三十年、四十年之間大有發展空間的方向。

文章進一步回顧道，2015年，楊振寧又作出放棄美國國籍、恢復中國國籍這一令人矚目的決定，隨即轉為中國科學院院士，開外國籍院士轉為中國院士之先河。2021年，99歲高齡的楊振寧將畢生積累的2000餘件珍貴文獻、手稿與藝術品捐贈予清華大學。他拄著拐杖，不用攙扶走上主席台出席了捐贈儀式，展現了一位科學家的錚錚風骨與深厚情懷。

中國科協方面評價，「楊振寧以一生踐行『有生應記國恩隆』的家訓，不僅科學成就輝煌，更以崇高的報國情懷，成為無數後輩科技工作者仰望的精神高峰」。