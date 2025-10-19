國家授時中心受42款特種網攻武器入侵！中國破獲美NSA網絡攻擊案

央視19日報道，近期國家安全機關破獲一宗美國重大網絡攻擊案，掌握美國國家安全局（NSA）網絡攻擊入侵中國國家授時中心的鐵證，粉碎美方網攻竊密和滲透破壞的圖謀。



國家授時中心位於陝西省西安市，承擔「北京時間」的產生、保持和發播任務。（央視）

報道指，國家授時中心位於陝西省西安市，承擔「北京時間」的產生、保持和發播任務，為國家通信、金融、電力、交通、測繪、國防等行業領域提供高精度授時服務，還為測算國際標準時間提供重要數據支撐。

國家授時中心相關設施一旦遭受網攻破壞，將影響「北京時間」的安全穩定運行，引發網絡通信故障、金融系統紊亂、電力供應中斷、交通運輸癱瘓、空天發射失敗等嚴重後果，甚至可能導致國際時間陷入混亂，危害損失難以估量。

經國家安全機關發現，2022年3月25日起，美國安局利用某境外品牌手機短信服務漏洞，秘密網攻控制國家授時中心多名工作人員的手機終端，竊取手機內存儲的敏感資料。

2023年4月18日起，美國安局多次利用竊取的登錄憑證，入侵國家授時中心計算機，刺探該中心網絡系統建設情況。

美國安局出動42款特種網攻武器

2023年8月至2024年6月，美國安局專門部署新型網絡作戰平台，啟用42款特種網攻武器，對國家授時中心多個內部網絡系統實施高烈度網攻，並企圖橫向滲透至高精度地基授時系統，預置癱瘓破壞能力。

國家安全機關發現，美國安局網攻活動利用美國本土、歐洲、亞洲等地的虛擬專用服務器作為「跳板」隱匿攻擊源頭，採取偽造數字證書繞過殺毒軟件等方式隱藏攻擊行為，還使用了高強度的加密算法深度擦除攻擊痕跡。國家安全機關見招拆招，固定美方網攻證據，指導國家授時中心開展清查處置，斬斷攻擊鏈路，升級防範措施，消除危害隱患。