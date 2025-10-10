為給領導添堵男子多次向境外洩密　導致中國貨船在公海遭非法攔截

據國家安全部消息，某大型企業員工董某某因對領導心懷不滿，為發洩私憤，多次向境外人員洩露企業內部敏感信息，給企業帶來重大經濟損失，危害了國家利益。



示意圖：青島港大型集裝箱船往來穿梭，裝卸作業繁忙有序。（CFP）

據介紹，董某某研究生畢業後，進入某大型企業國際業務部工作。一段時間後，由於對部門崗位安排及考核結果不滿，他逐漸産生偏執心理，認為部門領導在「刻意打壓」他。

為了報復領導，董某某開始留心同事間的業務交流，伺機給領導製造麻煩。他清楚知曉個別國家正對中國實施經濟圍堵，一個「讓企業遭損」「給領導添堵」的「壞主意」忽然間從腦中蹦了出來。

某日深夜，該男子將公司近期擬出口貨物的名稱、數量、運輸路徑、交易額等商業核心數據發給某國相關機構，並在結尾提醒對方：「請仔細檢查他們，謝謝。」

示意圖。（CFP）

數月過去，公司外貿業務運轉如常，董某某臆想中的情形並未發生。他惱羞成怒、變本加厲，將更多企業內部敏感信息一併發送。

很快，境外人員便注意到了董某某發送的信息，並據此信息尋找由頭對該企業進行惡意抹黑，捏造走私嫌疑，甚至在公海非法攔截該企業貨船，強制檢查取證，實施非法制裁，最終導致企業和國家利益蒙受損失。

董某某的異常行為引起了國家安全機關的關注，其使用境外郵箱發送郵件洩露商業機密的行為被全面查實。「我沒想到會這麼嚴重……」當國家安全機關警察出現在他面前時，董某某如夢初醒，悔不當初。