美女博主邀大學生西藏拍｢小眾景點｣影片　實為情報竊密遭識破

據國家安全部消息，西藏某高校大學生小傑接到美女博主的熱情邀約，稱需要他去拍攝一些「小眾景點」，但小傑搜索後發現，這些景點多處緊鄰軍事管理區，他成功識破境外間諜情報機關人員設下的「合作陷阱」，因舉報有功，還受到了國家安全機關和學校的表彰獎勵。



2025年10月2日，西藏拉薩，遊人在大昭寺廣場參觀遊覽。（CFP）

小傑是某高校一名大學生，平常喜歡在社交平台分享旅行經歷和探店攻略。某天，他在某社交平台收到一名自稱「小椰」的美女旅遊博主的消息。她私信小傑，稱其為某自媒體公司簽約博主，準備到西藏某地拍攝旅遊影片。但是網上的攻略千篇一律、沒有爆點，無意間刷到了他發佈的作品，感覺兩人非常同頻，詢問小傑有沒有興趣一起創作。

出於好奇，小傑點開了她的主頁，照片裏的「小椰」時尚靚麗，足跡遍佈祖國大好河山。面對「小椰」的熱情諮詢，小傑並未多想，積極地介紹起了當地的風景名勝和特色美食，兩人添加微信並開始頻繁互動。

示意圖。（CFP）

兩人熟絡起來以後，「小椰」提出想做一期以「不為人知的小眾景點」為主題的爆點視頻，將自然景觀旅遊與人文資源探訪相結合，挖掘「被忽視的角落」。「小椰」發了十多個地理位置坐標，希望小傑先去拍攝一些空鏡和延時攝影素材，由公司先在網絡上宣傳預熱，等她到了當地兩人再合作拍攝其他探店影片。作為回報，她承諾不僅會給小傑「勞務費」，更表示如果合作滿意，將推薦小傑進入其公司實習。

但是「賞識」和「機會」並未沖昏小傑的頭腦，他第一時間將「小椰」提供的地理位置逐一輸入到地圖中進行查看，發現除了特色民宿、小眾景區外，竟還有多處緊鄰軍事管理區。小傑立刻對「小椰」的意圖產生了質疑，他回想起入學時接受的國家安全教育，老師再三叮囑當地是重要的邊境地區和交通樞紐，戰略地位突出。「選址不可能這般巧合」小傑沒有猶豫，第一時間撥打了12339，將整個交往過程、對方的賬號信息以及所有聊天記錄，完整清晰地提供給國家安全機關。

示意圖。（CFP）

國家安全機關根據小傑提供的準確線索，迅速開展調查，成功鎖定了以「小椰」為偽裝的境外間諜情報機關人員及背後組織，查明了這位「美女博主」以相同的套路誘導、策反境內100餘名人員實施危害國家安全的行為，有效掌握了境外間諜情報機關網勾中國邊境沿線幹部群眾，伺機開展策反滲透及情報竊密活動的最新特點。

小傑因舉報有功，受到了國家安全機關和學校的表彰獎勵。