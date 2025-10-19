颱風「風神」將進入南海　廣東潮州到汕尾料現颱風風暴潮

《央視新聞》報道，今年第24號颱風「風神」（熱帶風暴級）昨天傍晚在菲律賓呂宋島東南沿海登陸（18米/秒，998百帕），今天（19日）早晨5點其中心位於菲律賓呂宋島上。



預計「風神」將以每小時30—35公里的速度向西北方向移動，今天傍晚前後進入南海東部海面，強度逐漸加強，最強可達強熱帶風暴級或颱風級。中國國家海洋預報台今天上午發佈風暴潮黃色警報和海浪黃色警報。



風暴潮警報。（央視新聞）

受今年第24號颱風「風神」（熱帶風暴級）和強冷空氣的共同影響，預計10月19日上午至20日上午，江蘇南通到福建漳州將出現60到130厘米的風暴增水，廣東潮州到汕尾將出現30到70厘米的風暴增水。浙江省寧波市、福建省福州市和漳州市的風暴潮預警級別為黃色，浙江省嘉興市、舟山市、溫州市、福建省寧德市、泉州市和廣東省潮州市的風暴潮預警級別為藍色。

海浪警報。（央視新聞）

海浪方面，預計10月19日上午到20日上午，東海、台灣海峽、南海北部將出現3到5.5米的大浪到巨浪區，渤海、黃海將出現2.5到3.8米的大浪區；浙江、福建近岸海域將出現3到4米的大浪到巨浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，山東東部、江蘇南部、上海、廣東東部近岸海域將出現2到3.4米的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。

此次颱風「風神」和強冷空氣共同影響期間，華東和華南沿海天文潮較高，預計10月19日至23日，江蘇、浙江、福建、廣東和海南沿海將先後出現一次颱風風暴潮過程，過程最大風暴增水約130厘米，持續時間長。

海浪方面，本次過程，近海主要影響南海北部、台灣海峽、東海，近海有效波高最高可達8米左右；近岸主要影響浙江、福建、廣東東部、海南東部，近岸有效波高最高可達5米左右。