國家主席習近平任免駐外大使　李成鋼被免去常駐世貿組織代表職務

《新華社》10月20日消息，中華人民共和國主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免駐外大使，包括免去李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。



2025年7月18日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在北京出席國務院新聞辦公室新聞發布會，介紹「十四五」規劃下商務高品質發展的成效。（Getty）

圖為2025年9月15日，中國商務部發言人何亞東、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，以及國家互聯網信息辦公室副主任王京濤，在中美經貿會談後於西班牙馬德里召開記者會。（Reuters）

任免駐外大使包括：

一、免去李昌林的中華人民共和國駐摩洛哥王國特命全權大使職務；

任命余勁松（女）為中華人民共和國駐摩洛哥王國特命全權大使。

二、免去韓春霖的中華人民共和國駐羅馬尼亞特命全權大使職務；

任命陳峰為中華人民共和國駐羅馬尼亞特命全權大使。

三、免去張佐的中華人民共和國駐北馬其頓共和國特命全權大使職務；

任命蔣小燕（女）為中華人民共和國駐北馬其頓共和國特命全權大使。

四、免去于敦海的中華人民共和國駐馬耳他共和國特命全權大使職務；

任命張佐為中華人民共和國駐馬耳他共和國特命全權大使。

五、免去韋宏添的中華人民共和國駐格林納達特命全權大使職務；

任命楊舒為中華人民共和國駐格林納達特命全權大使。

六、免去陳國友的中華人民共和國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使職務；

任命孫向陽為中華人民共和國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使。

七、免去李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務；

任命李詠箑（女）為中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。