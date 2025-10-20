國家主席習近平任免駐外大使 李成鋼被免去常駐世貿組織代表職務
撰文：許祺安
出版：更新：
《新華社》10月20日消息，中華人民共和國主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免駐外大使，包括免去李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。
任免駐外大使包括：
一、免去李昌林的中華人民共和國駐摩洛哥王國特命全權大使職務；
任命余勁松（女）為中華人民共和國駐摩洛哥王國特命全權大使。
二、免去韓春霖的中華人民共和國駐羅馬尼亞特命全權大使職務；
任命陳峰為中華人民共和國駐羅馬尼亞特命全權大使。
三、免去張佐的中華人民共和國駐北馬其頓共和國特命全權大使職務；
任命蔣小燕（女）為中華人民共和國駐北馬其頓共和國特命全權大使。
四、免去于敦海的中華人民共和國駐馬耳他共和國特命全權大使職務；
任命張佐為中華人民共和國駐馬耳他共和國特命全權大使。
五、免去韋宏添的中華人民共和國駐格林納達特命全權大使職務；
任命楊舒為中華人民共和國駐格林納達特命全權大使。
六、免去陳國友的中華人民共和國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使職務；
任命孫向陽為中華人民共和國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使。
七、免去李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務；
任命李詠箑（女）為中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。
孟凡利升任廣東省長 魯蒙粵三地歷練 成第二位深圳書記出身省長經濟大員北上的含義：先富帶後富、為欠發達地區注入活力孟凡利任廣東省代省長 曾任深圳市委書記江門包括副市長3官員被免職 此前一周新增2480宗基孔肯雅熱