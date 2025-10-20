中國南方流感活動上升　毒株類型有變　流感季或提前來臨

《央視新聞》報道，中國疾控中心監測顯示，目前中國南方省份流感活動上升。今年報告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，需要重視。



2025年9月20日，江蘇連雲港，海州區新東街道社區衛生服務中心工作人員為小朋友接種流感病毒疫苗。（CFP）

2025年9月2日，浙江省東陽市紅會醫院預防接種門診的醫護人員在給老人免費接種流感疫苗。（CFP）

報道指，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾介紹，今年日本從10月份就開始進入流感季，比往年要早了一個多月。英國、德國、意大利近期也發現流感病例開始明顯增加。所以很多專家也認為今年流感季可能會更早一些，另外感染人數會更多。

從毒株類型上來說，今年報告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大眾對今年流行的H3N2毒株免疫力就會更低一些，要引起重視。

流感是由流感病毒引起的一種急性呼吸道傳染病，雖為自限性疾病，但部分重症流感患者病情進展迅速，可引發肺炎、腦膜炎、心肌炎等嚴重併發症，誘發多器官功能衰竭，甚至危及生命。

李侗曾介紹，從臨床上來說，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症狀都是發熱、咳嗽、咽痛，全身的酸痛、乏力和頭痛都比較明顯。

普通感冒往往以鼻塞、流涕、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，全身症狀輕微。如果出現突發高燒、全身酸痛乏力、頭痛等症狀，要高度警惕流感。