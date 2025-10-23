廣東開打首個國產九價HPV疫苗　一針520元　適齡女生免費

HPV（人乳頭瘤病毒）疫苗接種是預防HPV感染的有效方法之一。10月21日上午，首個國產九價HPV疫苗在深圳開打，不少婦女來到龍華區婦幼保健院接種門診，成為深圳首批接種國產九價HPV疫苗的女性群體。



廣東開打首個國產九價HPV疫苗。（廣東增城發佈）

據介紹，10月16日，廣東省首批國產九價HPV疫苗順利完成接種，中國首個國產HPV九價疫苗正式在廣東落地，為全省9～45歲女性提供新選擇。廣東是全國最早開展HPV疫苗適齡女生免費接種的省份。10月21日上午，首個國產九價HPV疫苗在深圳開打。

宮頸癌是女性最常見的惡性腫瘤之一，也是目前唯一可以通過接種疫苗能預防的癌症，儘早接種HPV疫苗可以有效降低感染病毒的風險。

廣東開打首個國產九價HPV疫苗。（21世紀經濟報道）

今年5月，中國首個國產九價HPV疫苗正式獲得國家藥品監督管理局批准上市，該疫苗由廈門大學夏寧邵院士團隊和萬泰生物聯合研發。臨床數據顯示，中國國產九價HPV疫苗免疫應答和安全性與進口產品相當。國產九價HPV疫苗適用於9-45歲女性，覆蓋中國女性HPV病毒感染的兩個高峰期，分別是小於25歲和40-44歲。

據龍華區婦幼保健院預防接種門診負責人陳文盛介紹，國產九價HPV疫苗涵蓋了9種HPV的型別，其中包括7種高危型別。國產九價HPV疫苗兩針法擴齡到17歲（0、6月各打1針），9歲-17歲的女生能少接種1針；18-45歲女性則需要接種3針（0、1、6月各打1針）。國產九價HPV疫苗價格為520元人民幣每針（疫苗費用為499元人民幣，接種費21元人民幣）。

深圳市婦幼保健院預防保健科主任樊靜潔介紹，9-45歲女性均可打HPV疫苗，早打早保護，重點需要關注的是9-14歲女孩，廣東省初一女生均可免費接種HPV疫苗。