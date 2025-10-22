上海父患胰臟癌只剩6月命　豁達教女兒學會離別：就當我去旅行了

近日，一位上海90後女子通過影片記錄了父親被診斷為胰臟癌晚期後的點滴心聲，引發網友廣泛共鳴。女事主分享，父親得知自己「可能僅剩3至6個月壽命」時，沒有崩潰或恐慌，而是以平靜的態度與女兒對話，教她如何接受生命的無常。



得知自己可能僅剩3至6個月壽命後，父親對女子稱，這段路（死亡）如果不走，十年後也得走。生不帶來，死不帶走，不要為改變不了的事過於悲傷，「你就當我去旅行了，只要你心裡有我，我就會回來」。他希望女兒保持正常生活，不因他的病情改變人生軌跡。而女孩則默默祈盼奇跡，盼父親能長久陪伴身邊。

影片感動無數網友，許多人留言讚歎這份豁達讓人心疼又敬佩，「上海爺叔活得通透」、「父愛如山」、「比起死亡，其實他更擔心女兒難過」。女子則在評論區回應道，已將網友的祝福轉達給父親，父親表示感謝。

報道指，胰臟癌被稱為「癌中之王」，症狀隱匿，早期症狀不明顯，常被忽視。專家介紹，胰臟癌的常見症狀包括腹部不適或疼痛；消瘦和乏力；消化道問題，如食欲不振、腹脹、消化不良、腹瀉或便秘，部分患者可能出現惡心、嘔吐或消化道梗阻；黃疸；以及低熱、血糖異常，或抑鬱、焦慮等精神症狀。

專家提醒三點，一是胰臟位於胃後方，位置重疊，腹部不適時，除檢查胃部，還應關注胰臟；二是胰臟癌引起的腰痛常在夜間加重，與運動無直接關聯，需與勞損區分；最後胰臟癌可導致短期內血糖突然升高，或原有糖尿病患者血糖突然失控，需高度警惕。