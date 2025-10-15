34歲文青女神黃小玫離世　患罕見淋巴癌　去年發首張創作專輯

34歲創作歌手黃小玫團隊，於今日（10月15日）發佈沉痛聲明，表示她因不敵罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」離世。



黃小玫於2024年推出首張創作專輯《Appreciation》，憑藉清新脫俗的外形與高學歷背景，被視為新一代文青女神，驟然離世的消息令歌迷及各界震驚不捨。

創作歌手黃小玫因罕見疾病離世。（Facebook@Ms.HXM）

台灣34歲創作歌手黃小玫（ig@sandy.hxm）

她富有才華投身創作 是勇敢對抗病痛的音樂天使（按圖放大瀏覽）：

黃小玫團隊在聲明中表示，她近期因身體不適住院治療，確診罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」，即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面的人生觀，勇敢對抗病痛、不懈奮戰，但最終仍不敵病魔，「上天帶著她化作最善良的天使」。

據了解，黃小玫擁有不凡的求學經歷，自小學畢業後即赴加拿大就讀，大學期間曾赴日本最高學府東京大學擔任交換學生一年。求學階段告一段落後，她主動返台進修，最終考進台大公共衛生學院並取得碩士學位，是圈內少見的高學歷藝人。

黃小玫團隊在聲明中強調，小玫深深熱愛台灣，這片美麗的土地賦予她靈感，讓她創作出無數深得人心的音樂影像，將台灣推向全世界。團隊由衷感謝每位給予機會的貴人、支持愛護她的粉絲朋友，以及辛苦的合作夥伴們：

因為有了您們的信任與陪伴，她才能將這份對音樂的熱情，化為一首首出色的作品呈現給大家。

團隊也表示，深信她的創作及歌曲能夠繼續溫暖著所有愛她的人們，讓專輯《Appreciation》的精神陪伴著各位：

將心中說不出的感謝，對身邊的家人與朋友好好地說出來。

並祝願她的真誠與努力，繼續留存在大家的記憶與生活之中。

以下為黃小玫團隊完整聲明：

致一直支持黃小玫SANDY HXM的朋友們：



我們懷著無比沉痛的心情告訴大家，小玫近期因身體不適住院治療，所面對的是罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」。即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面的人生觀，勇敢地對抗病痛、不懈奮戰。



但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良的天使。



小玫一直深深愛著台灣，這片美麗的土地賦予她靈感，也讓她創作出無數深得人心的音樂影像，將台灣推向全世界讓更多人看見。我們在此由衷感謝每位給予機會的貴人們、一路支持愛護她的粉絲朋友們，以及辛苦的合作夥伴們。因為有了您們的信任與陪伴，她才能將這份對音樂的熱情，化為一首首出色的作品呈現給大家。



我們深信她的創作及歌曲能夠繼續溫暖著所有愛她的人們，讓專輯《Appreciation》的精神陪伴著各位：「將心中說不出的感謝，對身邊的家人與朋友好好地說出來。」

願她的真誠與努力，繼續留存在我們的記憶與生活之中。



黃小玫團隊



