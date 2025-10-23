最新報告：中國居民退休準備不足　青年群體偏好提前退休

近期，清華大學經濟管理學院中國保險與風險管理研究中心、同方全球人壽保險有限公司聯合發表《2024中國居民退休準備指數調研報告》解讀。最新發表的研究顯示，中國居民的退休準備水平明顯不足。與往年相比，低收入人群的退休準備水平明顯下降，高收入人群有所提高，不同收入組差距增大。



《南方都市報》報道，該報告已連續發布11年，抽樣調查對象包括3313名在職職工和400名退休居民。調查對象中，個人稅後年收入均值為9.06萬元（人民幣，下同），略高於2023年的8.8萬元；家庭稅後年收入均值為24.72萬元，略高於2023年的21萬元。

2025年10月15日，學員們在孝昌縣老年大學學習書法。（新華社）

為了評估居民的退休準備情況，研究者構建了評估指數，該指數的取值範圍設定為0～10分，分數越高，意味著居民在退休準備方面越充分。

具體而言，8～10分被界定為高退休準備指數，表明居民的退休準備非常完善；6～8分代表中等退休準備指數，顯示居民雖已具備一定的退休規劃基礎，但仍存在進一步提升的空間；低於6分被視為低退休準備指數，說明居民在退休準備上存在明顯不足，亟須引起重視並采取相應措施加以改善。

然而，最新的研究顯示，2024年中國居民退休準備指數為5.53，與2023年持平，仍處於低退休準備水平。

2025年10月17日，老人們在北京市朝陽區來廣營區域養老服務中心福壽苑養老公寓內鍛煉身體。（新華社）

值得關注的是，低收入人群的退休準備水平明顯下降，高收入人群有所提高，不同收入組差距增大。高退休準備水平人群的特徵為36至45歲、已婚、有子女、身心健康、本科學歷、就職於國有企業或外商/港澳台商企業工作、個人收入較高、家庭收入較高。

基本養老保險、企業年金、個人養老金和銀行儲蓄/低風險理財產品為四種覆蓋率最高的退休財務準備方式。

幾個類型匯總，基本養老保險覆蓋率最高，相比之下，企業年金/職業年金的受訪者覆蓋率約為34%。「已準備企業年金/職業年金」的受訪者群體具有來自政府部門/黨政機關/人民團體、事業單位、國有企業的比重更高的職業特徵。研究者認為，原因在於，自2015年起，機關事業單位開始強制要求繳納企業/職業年金。

2024年11月1日，在深圳市福田區福保街道長者服務中心（益田），工作人員喂老人喝湯。（新華社）

此外，個人養老金作為中國養老保障體系的「第三支柱」，在受訪者中的覆蓋率為35%。調研發現，選擇個人養老金作為退休財務準備的受訪者普遍具有較高的稅後收入水平。

而在預期退休年齡上，研究發現，大多數居民傾向於在法定退休年齡退休，且預期提前退休的人群占比更大。有子女、預期退休後餘壽長、風險偏好高、時間偏好強的受訪者更傾向於延遲退休。

調研還顯示，56.54%的青年受訪者（男性為51.59%，女性為58.77%）傾向於提前退休；僅34.63%的受訪者（男性為35.65%，女性為34.16%）預期延遲退休。這表明青年群體對提前退休的偏好較強，可能與社會普遍接受度、對退休生活的向往以及工作壓力有關。