電信詐騙屢禁不止　中國公安局發文：警惕這五類號碼和釣魚短訊

美英制裁柬埔寨太子集團及其主腦陳志，《香港01》此前調查他在香港的洗錢網絡，用數十億元計來買商廈、別墅、上市公司，並透過香港控制全球最大的古巴雪茄商，根據中共中央政法委的中國長安網，柬埔寨太子集團自2016年至2022年，透過跨境網絡賭博，非法獲利逾50億元人民幣。



柬埔寨西港的「金貝集團」由太子集團陳志，與柬埔寨內政部長的兒子合資。（金貝集團圖片）

時至今日電信詐騙仍十分猖獗。中國公安部刑偵局微信公眾號則發布文章提醒民眾小心誤墮電騙陷阱，文中指出，電信網絡詐騙大致可分為三個環節：引流環節、詐騙環節、洗錢環節。

文中提到，首先開始的「引流環節」，通俗的講，就是詐騙團伙在海選目標，「可能我們只是接到一個電話、收到一個快遞、點開一條短信，還沒有來得及反應發生了什麼，就已經掉入了騙子精心設計的陷阱。」

這並不是危言聳聽，引流的手段千變萬化，比如：利用境外電話或者偽裝電話假冒身份，發送虛假短信誘導點擊不明鏈接，在街頭街頭掃碼送獎品、通過物流寄送陌生快遞誘導你掃描不明二維碼，直播間內誘導你私信聯繫還有發送病毒木馬郵件等等。

中國公安部指出，引流手段的迷惑性很強，是大家接觸到電信網絡詐騙的第一關，「但它並不是無法破解的，如果我們在遇到高風險行為時提高警惕，就能避免掉入圈套，在源頭上大大降低我們被騙的機率。」

總結起來，常見的引流手段為三類：一是電話、短信引流；二是線上網絡渠道引流；三是線下實體渠道引流。

電話、短信引流

這五類號碼要特別注意：

95開頭的號碼，一般為金融、航空、通信等企業的客服電話，如果接到95開頭並且超過8位數的電話，可能為境外改號的詐騙電話。

00或者+號開頭的都是境外電話，如果您沒有與境外電話聯絡的需求，並且接到了此類電話，大概率為詐騙電話，請直接掛斷。

400開頭的電話號碼為企業客服號碼，此類號碼一般不能外撥，如接到400開頭電話，不是詐騙就是推銷。

106開頭的短信端口類號碼，這類號碼通常會給不同用戶批量發送短信，短信中可能會包含一個鏈接，一旦點擊就可能會讓你的手機被病毒入侵，個人信息和財產都有可能被不法分子盜取。

顯示未知的電話號碼，身份和所在地都不顯示，遇到這類電話直接掛斷。

除了這五類電話、短信外，平時我們接到普通號碼的陌生來電也不能掉以輕心。因為，隨著我們打擊的不斷深入，騙子也在更新引流手段。他們利用GOIP和VOIP設備遠程控制電話卡撥打電話、收發信息，將境外電話號碼轉換成境內的號碼。一般人看到是境內電話就降低了戒備心，很容易上當受騙。

警惕「高仿」短信中的釣魚鏈接

詐騙分子會根據官方短信提醒、廣告信息的話術形式，製作仿冒短信，常見的有的ETC已停用，今日內點擊***鏈接認證；您的積分需要馬上兌換否則清零：醫保卡異常鎖定，48小時未處理將作廢；航班取消！立即聯繫400-***改簽理賠等等。

這些短信的目的就是誘導大家點擊短信中的鏈接，這個鏈接本身可能就是木馬病毒，或者是誘導你下載詐騙APP，也有可能會讓你進入一個仿冒官方的網頁，甚至遠程操控你的手機，最終目的是通過各種方式獲取你的通訊錄，誘導你填寫銀行賬戶、密碼、身份證號等個人信息，進而實施詐騙。

防範這一類引流短信，就要牢記一句話「未知鏈接不點擊」。

線上網絡渠道引流詐騙分子會在社交平台以及網絡直播間中，發布投資理財課程、無門檻兼職、高薪赴境外工作等內容的影片。在獲得受害人關注後，詐騙分子會在評論區或者直播彈幕中發佈「想瞭解更多，私信聯繫客服」等評論，引誘受害人越過官方平台加入所謂的「投資指導群」「配音群」「兼職群」「課程群」，進而實施詐騙。這種引流手段更具有迷惑性，有些甚至會鋪墊幾個月的時間，當你放鬆警惕之後才實施詐騙。不要輕信社交平台中短視頻發佈的內容。

線下實體渠道引流

1、第一種是通過寄遞物流快遞引流。生活中，有時我們會收到一些陌生來源的快遞，裡面是印有二維碼的禮品卡、兌獎卡或者雨傘、水杯、小玩具，或者一張印有二維碼的宣傳單為你免費送福利。如果你想領取更多禮物需要掃描這個二維碼添加福利官的企業微信，再由福利官拉你進入福利群。

2、第二種是掃碼領禮品引流。有時我們在街頭會看見一些移動攤位，不要錢，只需要加個好友掃個二維碼，就能免費領取雞蛋、紙抽等小禮品。

3、第三種是色情小卡片引流。還有一種特殊的二維碼，它們印制在黃色小卡片，被貼在車窗、酒店門縫、單元門口，你以為是招嫖信息實際上是為詐騙引流。

上述三種引流方式的共同點是引誘你掃陌生二維碼將您引流到詐騙群或者虛假詐騙平台中，500人的群中可能有499個群友都是騙子。

在群聊中詐騙分子組成的水軍會通過發小額紅包、分享致富秘訣、以「完成任務即可獲取色情服務或高額報酬」為名引誘你下載詐騙APP或者刷單做任務、投資理財、繳納費用實施詐騙。切記「未經覈實，不要掃描任何陌生二維碼」。

警方最後提醒，反詐防騙「三不一多」口訣，「陌生來電不輕信，未知鏈接不點擊，個人信息不透露，轉賬匯款多覈實。」